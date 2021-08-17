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Нова пошта оновила графік роботи: що змінилося

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Вівторок 17 серпня 2021 11:32
Нова пошта оновила графік роботи: що змінилося Нова пошта оновила графік роботи (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Нова пошта оновила графік роботи на День Незалежності України, який припадає на вівторок, 24 серпня.

Як працюватимуть відділення поштового оператора у святкові дні, а також про те, чи можна буде здійснити доставку (або викликати кур'єра) - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як працюватиме Нова пошта у День Незалежності

У прес-службі компанії розповіли, що у святкові дні, присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни, відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть наступним чином:

  • 23 та 24 серпня - по графіку, за яким працюють у неділю

Цей графік, до слова, може відрізнятися в залежності від відділення.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути за посиланням на офіційному сайті Нової пошти.

У суботу та неділю, 21 і 22 серпня відповідно, відділення працюватимуть за звичним для цих днів графіком.

25 серпня Нова пошта у всіх містах України буде відчинена згідно зі звичного для середи графіку.

Читайте також про те, як працюватимуть банки і Укрпошта під час довгих вихідних.

Раніше працівники Нової пошти зробили важливу заяву про товари з-за кордону.

Також нещодавно ми писали, що шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт Нової пошти і розповідали, як працює абсолютно нова схема.

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