Нова пошта оновила графік роботи: що змінилося
Нова пошта оновила графік роботи на День Незалежності України, який припадає на вівторок, 24 серпня.
Як працюватимуть відділення поштового оператора у святкові дні, а також про те, чи можна буде здійснити доставку (або викликати кур'єра) - читайте в нашому матеріалі нижче.
Як працюватиме Нова пошта у День Незалежності
У прес-службі компанії розповіли, що у святкові дні, присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни, відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть наступним чином:
- 23 та 24 серпня - по графіку, за яким працюють у неділю
Цей графік, до слова, може відрізнятися в залежності від відділення.
Детальний графік роботи конкретного відділення можна переглянути за посиланням на офіційному сайті Нової пошти.
У суботу та неділю, 21 і 22 серпня відповідно, відділення працюватимуть за звичним для цих днів графіком.
25 серпня Нова пошта у всіх містах України буде відчинена згідно зі звичного для середи графіку.
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Раніше працівники Нової пошти зробили важливу заяву про товари з-за кордону.
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