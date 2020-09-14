З'явилися фото вагітної "пасії" Тарзана, яка вкрала у Корольової 5 млн

Наташа Корольова і Тарзан (колаж: РБК-Україна)

Наташа Корольова заявила, що вагітна подруга Тарзана вкрала у неї 5 мільйонів рублів

Наташа Корольова менше місяця тому стала жертвою пограбування. Поки зірка їздила відпочивати, її чоловік Тарзан (справжнє ім'я Сергій Глушко) запросив на "приватну вечірку" двох подруг. Тепер же стало відомо, що ювелірні прикраси на суму понад 5 млн рублів і 3 тис. євро у 47-річної зірки вкрала 23-річна Анастасія Ш.

Сталося це 19 серпня. І пригоди Тарзана так і залишилися б таємницею, якби не факт крадіжки, через яку подружжю довелося звернутися в поліцію. Тепер же, згідно з повідомленням Telegram-каналу Mash, з'ясувалося, що нова подруга Глушко вагітна від нього.

Крім того, Наташа нібито досі не надала оперативникам опис майна. Подруга Тарзана вже звернулася до адвокатів і стверджує, що її просто оббрехала співачка. І зробила вона це виключно з ревнощів.

Тарзан з новою пасією

"Співачка подала заяву про експропріацію цінностей з її квартири в ОВС Арбата. І пообіцяла оперативникам, що через пару днів складе список зниклих речей. Проте минув тиждень, а переліку немає. Тільки сума втрат - 5,2 млн рублів і названа їй злочинниця - нова подружка Тарзана 23-річна Анастасія Ш.

Зазначимо, що Корольова закликала журналістів відмовитися від публікації непідтвердженої інформації про її родині. Про те, що сталося насправді, співачка пообіцяла розповісти пізніше.

Сам Тарзан назвав опубліковану інформацію недостовірною і такою, що відноситься до особистої і сімейної таємниці подружжя.

"За фактом навмисного проникнення в будинок, шахрайства та незаконного збору особистої інформації з метою подальшого шантажу і поширення в ЗМІ свідомо неправдивих відомостей, обидва були вимушені були звернутися в поліцію", - йдеться в повідомленні.

Корольова і Сергій Глушко в шлюбі вже 17 років, але разом живуть довше. Вони одружилися в 2003 році вже після народження сина Архипа (нар. 19 лютого 2002).

Нагадаємо, що в 2016 році Наташі Корольовій на п'ять років заборонили в'їзд в Україну. Після чого зірка емоційно звернулася до Володимира Зеленського.