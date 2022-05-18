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Новая функция в Дие: для чего она украинцам и как работает

В Дие появилась новая функция (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В приложении "Дия" появилась новая функция под названием UNITED24. Она сделана для того, чтобы помочь финансами ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Фандрайзинговая платформа UNITED24 – главное окно для сбора пожертвований в поддержку Украины, которую запустили по инициативе Президента Владимира Зеленского.

"Это первая в мире франдрайзинговая платформа такого масштаба от имени государства. Уже сейчас мы получили 733 млн. грн донейтов через платформу на счета НБУ со дня запуска", - сообщили в Минцифре.

Как помочь ВСУ через Дию

  • обновите приложение Дия,
  • на главном экране нажмите Помощь армии,
  • введите сумму и оплатите картой через Apple Pay или Google Pay.

Все собранные средства перечисляются на официальные счета НБУ, привязанные к профильным министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность.

Куда пойдет помощь

  • Оборона и разминирование
  • Медицинская помощь
  • Восстановление Украины

Как мы ранее писали, в Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию".

Читайте также, в "Дие" появилось нововведение относительно COVID-сертификата.

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Дия