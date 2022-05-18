Нова функція в Дії: для чого вона працює і як працює

У додатку "Дія" з'явилася нова функція під назвою UNITED24. Вона зроблена для того, щоб допомогти фінансами ЗСУ.
Про це повідомила прес-служба Мінцифри.
Фандрайзингова платформа UNITED24 - головне вікно для збору пожертвувань на підтримку України, яку запустили з ініціативи Президента Володимира Зеленського.
"Це перша в світі франдрайзингова платформа такого масштабу від імені держави. Вже зараз ми отримали 733 млн. грн донейтів через платформу на рахунки НБУ з дня запуску", - повідомили в Мінцифрі.
Всі зібрані кошти перераховуються на офіційні рахунки НБУ, прив'язані до профільних міністерств, що забезпечує прозорий розподіл і звітність.
Як ми раніше писали, у Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію".
Читайте також, у "Дії" з'явилося нововведення щодо Covid-сертифіката.