Нова функція в Дії: для чого вона працює і як працює

У додатку "Дія" з'явилася нова функція під назвою UNITED24. Вона зроблена для того, щоб допомогти фінансами ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба Мінцифри.

Фандрайзингова платформа UNITED24 - головне вікно для збору пожертвувань на підтримку України, яку запустили з ініціативи Президента Володимира Зеленського.

"Це перша в світі франдрайзингова платформа такого масштабу від імені держави. Вже зараз ми отримали 733 млн. грн донейтів через платформу на рахунки НБУ з дня запуску", - повідомили в Мінцифрі.

Як допомогти ЗСУ через дію

оновіть додаток Дія,

на головному екрані натисніть допомогу армії,

введіть суму і оплатіть карткою через Apple Pay або Google Pay.

Всі зібрані кошти перераховуються на офіційні рахунки НБУ, прив'язані до профільних міністерств, що забезпечує прозорий розподіл і звітність.

Куди піде допомога