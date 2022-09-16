Новая Буча. В Изюме найдены массовые захоронения людей (фото)

Найдено огромное количество могил

Смолий сообщил, что в Изюме найдены массовые захоронения людей. Предварительно до пяти сотен.

"Это только в одном месте. И это только один город. Говорят погибших там около тысячи", - написал журналист.

Отметим, что все могилы пронумерованы.

В Изюме найдено массовое захоронение людей (t.me/smolii_ukraine)

На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412". Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.

В свою очередь, советник главы Минобороны Алексей Копытько сказал, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области".

Напомним, что Харьковская область шесть месяцев была оккупирована россиянами. На Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше.

Показана пыточная в Изюме

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пыточную в деоккупированном Изюме, которую обустроили оккупанты.

На пол они клали линолеум, чтобы быстро смывать следы крови. Именно в этом помещении, отмечает Лубинец, украинцы выбивали согласие на сотрудничество с оккупантами.