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Эта новая болезнь убивает только мужчин: ученые назвали симптомы

Вторник 03 ноября 2020 19:11
Эта новая болезнь убивает только мужчин: ученые назвали симптомы
Эта болезнь поражает только мужчин (фото: freepic.com)
Автор: Styler

Американские ученые обнаружили новое заболевание под названием синдром VEXAS

Американские ученые сообщили, что выявили новую болезнь. Она поражает только мужчин. Об этом исследователи из Национального института здоровья в США написали в журнале The New England Journal of Medicine. Новое заболевание окрестили синдромом VEXAS.

Ученые провели различные опыты и исследования и выяснилось, что у 25 мужчин соматические мутации более 50% гемопоэтических стволовых клеток. Эти изменения в клетках вызывают образование тромбов, кожное и легочное воспаление, а также лихорадку.

Авторы исследования отметили, что синдром возникает только в зрелом возрасте и встречается исключительно у мужчин. Ученые предположили, что женщин от заболевания защищает вторая Х-хромосома, которой нет у мужчин.

"У таких пациентов часто фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром развивается в позднем возрасте вместе с лихорадкой, цитопенией, васкулитом и так далее", - отметили исследователи.

По данным издания, название выявленного синдрома — это аббревиатура, в основу которой лег набор геномных факторов, т. е. "вакуоли" (пространство в центральной части клетки, заполненное клеточным соком),"фермент E1", "Х-сцепленный", "аутовоспалительный" и "соматический" (VEXAS).

Отметим, что это заболевание коварное и приводит к смерти. Также VEXAS, провоцирующий образование тромбов в организме, может поражать как легочную ткань, так и хрящевые ткани.

Как мы писали ранее, рак груди, оказывается, бывает не только у женщин. Мужчины также могут заболеть этим видом онкологии.

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