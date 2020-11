Эта новая болезнь убивает только мужчин: ученые назвали симптомы

Эта болезнь поражает только мужчин (фото: freepic.com)

Американские ученые обнаружили новое заболевание под названием синдром VEXAS

Американские ученые сообщили, что выявили новую болезнь. Она поражает только мужчин. Об этом исследователи из Национального института здоровья в США написали в журнале The New England Journal of Medicine. Новое заболевание окрестили синдромом VEXAS.

Ученые провели различные опыты и исследования и выяснилось, что у 25 мужчин соматические мутации более 50% гемопоэтических стволовых клеток. Эти изменения в клетках вызывают образование тромбов, кожное и легочное воспаление, а также лихорадку.

Авторы исследования отметили, что синдром возникает только в зрелом возрасте и встречается исключительно у мужчин. Ученые предположили, что женщин от заболевания защищает вторая Х-хромосома, которой нет у мужчин.

"У таких пациентов часто фатальный, не поддающийся лечению воспалительный синдром развивается в позднем возрасте вместе с лихорадкой, цитопенией, васкулитом и так далее", - отметили исследователи.

По данным издания, название выявленного синдрома — это аббревиатура, в основу которой лег набор геномных факторов, т. е. "вакуоли" (пространство в центральной части клетки, заполненное клеточным соком),"фермент E1", "Х-сцепленный", "аутовоспалительный" и "соматический" (VEXAS).

Отметим, что это заболевание коварное и приводит к смерти. Также VEXAS, провоцирующий образование тромбов в организме, может поражать как легочную ткань, так и хрящевые ткани.

