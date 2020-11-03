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Ця нова хвороба вбиває тільки чоловіків: вчені назвали симптоми

Вівторок 03 листопада 2020 19:11
Ця нова хвороба вбиває тільки чоловіків: вчені назвали симптоми
Ця хвороба вражає тільки чоловіків (фото: freepic.com)
Автор: Styler

Американські вчені виявили нове захворювання під назвою синдром VEXAS

Американські вчені повідомили, що виявили нову хворобу. Вона вражає тільки чоловіків. Про це дослідники з Національного інституту здоров'я в США написали в журналі The New England Journal of Medicine. Нове захворювання охрестили синдромом VEXAS.

Вчені провели досліди і дослідження з'ясувалося, що у 25 чоловіків соматичні мутації більше 50% гемопоетичних стовбурових клітин. Ці зміни в клітинах викликають утворення тромбів, шкірне і легеневе запалення, а також лихоманку.

Автори дослідження відзначили, що синдром виникає лише у зрілому віці і зустрічається винятково в чоловіків. Вчені припустили, що жінок від захворювання захищає друга Х-хромосома, якої немає у чоловіків.

"У таких пацієнтів часто фатальний, що не піддається лікуванню запальний синдром розвивається в пізньому віці разом з лихоманкою, цитопенією, васкулітом і так далі", - відзначили дослідники.

За даними видання, назва виявленого синдрому — це абревіатура, в основу якої ліг набір геномних факторів, т. е. "вакуолі" (простір в центральній частині клітини, заповнена клітинним соком),"фермент E1", "Х-зчеплений", "аутозапальний" і "соматичний" (VEXAS).

Зазначимо, що це підступне захворювання і призводить до смерті. Також VEXAS, що провокує утворення тромбів в організмі, може вражати як легеневу тканину, так і хрящові тканини.

Як ми писали раніше, рак грудей, виявляється, буває не тільки у жінок. Чоловіки також можуть захворіти цим видом онкології.

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