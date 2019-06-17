Новая беда: в сети ужаснулись состоянием пляжей в Крыму

В Крыму на пляжах практически нет отдыхающих
В Крым пришла новая беда – полное запустение на пляжах и мертвые дельфины, которые распугивают остатки туристов. Фотодоказательства опубликованы в сообществе RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
Как пишут очевидцы, в некогда популярных курортных городах практически нет отдыхающих. Помимо политических и экономических причин, по которым крымское направление стало менее популярным – новая проблема. На берега Крымского полуострова все чаще стало выбрасывать мертвых дельфинов и рыбу.
"П. Морское, Судак. Не то чтобы вообще никого...", - написали в подписи к жутким снимкам.
В Крыму новая экологическая проблема (скриншот: twitter.com/KrimRt)
В Крыму экологическая катастрофа (фото: twitter.com/KrimRt)
В разгар купального сезона на пляжах Крыма практически никого нет.
"Рыбачье еще сегодня, гуляем пятый выходной. В тесноте да... просто в тесноте, с обидой", - написали в подписи к фото.
В Крыму пустые пляжи (скриншот: twitter.com/KrimRt)
В Крыму новая проблема - все подробности (фото: twitter.com/KrimRt)
"Алупка. Вечер уже, а когда не вечер, тут туристов, наверное, огого!" – с иронией написали в публикации.
В Крыму опустели пляжи (скриншот: twitter.com/KrimRt)
В сети показали безлюдные пляжи Крыма (фото: twitter.com/KrimRt)
Напомним, что ранее MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.
Ранее мы публиковали снимки, на которых видны последствия захвата Крыма Россией. Оккупанты превратили Крым в помойную яму.