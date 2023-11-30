Нова знахідка. На дні Каховського водосховища виявили артефакти козацької доби

Який вигляд мають нові знахідки

На дні Каховського водосховища випадково знайшли дев'ять гарматних ядер козацької доби. Їх передали краєзнавцю Мирославу Жуковському.

Унікальність знахідки в тому, що всі ці ядра виготовляли вручну з вапняку спеціально під діаметр гармати.

"У нас таких ядер немає, це для нас артефакти номер один по Томаківській Запорізькій січі. Збереглися, бо вони знаходилися в ґрунті, в піску. Там піщаний берег, річище проходило, поступово утворився мул, вони покрилися залишками муляки, я їх не мию", - розповідає Жуковський.

Ядра з порохом козаки використовували для ураження ворожих кораблів. Фактично це просто каміння, яке могло завдати значної шкоди.

Гарматні ядра козацької доби (фото: Суспільне Дніпро)

Але ядра - не єдина знахідка цього разу.

Крім них, вдалося виявити козацький поховальний хрест. Витягти його було не так просто, адже місцевість, де його знайшли, обстрілює армія РФ. Тому для цього організували цілу експедицію.

"Це було зроблено влітку, за міркувань безпеки ми не оголошуємо учасників цієї експедиції й місця виявлення. Це хрест 18 століття, він свідчить про те, що недалеко був козацький цвинтар, який був знищений. А хрести були або використані на побутові нужди або скинуті на берег Дніпра", - каже Мирослав.

Козацький поховальний хрест (фото: Суспільне Дніпро)

Він також закликає українців, які знаходять артефакти, безкоштовно передавати їх в музей для дослідження та зберігання.