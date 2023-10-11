Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни "засвітився" зі співачкою із Маріуполя

Пісня "Так просто буває", каже співачка, про "нерозділене кохання, тяжіння до людини, з якою немає майбутнього, марні розмови з собою".

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

"Коли нестерпно боляче, коли здається, що ти один на один зі своїми думками, коли все, що ти можеш це лише спостерігати зі сторони - все це так просто буває. Це пісня про наш невідʼємний етап життя, проходячи який, ми стаємо свідомішими, уважнішими до себе та своїх почуттів та емоцій", - коментує Уляна.

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Додамо, що трек пронизаний елементами з різних жанрів, які є характерними для цього стилю.

"Цей жанр багатогранний і саме він відображає для мене поняття "молодість". Це коли ти різний, яскравий, місцями дивакуватий і незрозумілий, а місцями близький та свій", - каже зірка.

Зауважимо, що поява у кліпі Віталія Островського викликала шквал емоцій у поціновувачів творчості Уляни. А разом з ними - і здогадок про можливий роман юної артистки з одним із найзавидніших холостяків країни.

Дуже красива пара!

Невже у серце Островського уже не вільне?

Була б гарна пара!

Вони що, дійсно разом?

Це натяк на роман?!

В шоу-бізнесі сформувалася нова пара?

Повітря сповнене флюїдами!

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однак свої стосунки поза межами творчого процесу ні Уляна, ні Віталій не коментують.

Тому здогадки фанів лишаються лише здогадками і фантазіями.

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)