Новая звездная пара? Один из самых завидных холостяков страны "засветился" с певицей из Мариуполя

Песня "Так просто буває", говорит певица, о "неразделенной любви, тяге к человеку, с которым нет будущего, бесполезные разговоры с собой".

Ульяна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

"Когда невыносимо больно, когда кажется, что ты один на один со своими мыслями, когда все, что ты можешь, это только наблюдать со стороны - все это так просто бывает. Это песня о нашем неотъемлемом этапе жизни, проходя который, мы становимся сознательнее, более внимательными к себе и своим чувствам и эмоциям", - комментирует Уляна.

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Добавим, что трек пронизан элементами из разных жанров, которые характерны для этого стиля.

"Этот жанр многогранен и именно он отражает для меня понятие "молодость". Это когда ты разный, яркий, местами странный и непонятный, а местами близкий и свой", - отмечает звезда.

Заметим, что появление в клипе Виталия Островского вызвало шквал эмоций у ценителей творчества Уляны. А вместе с ними - и догадок о возможном романе юной артистки с одним из самых завидных холостяков страны.

Очень красивая пара!

Неужели сердце Островского уже не свободно?

Была бы хорошая пара!

Они что, действительно вместе?

Это намек на роман?!

В шоу-бизнесе сформировалась новая пара?

Воздух пропитан флюидами!

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однако свои отношения вне творческого процесса ни Уляна, ни Виталий не комментируют.

Поэтому догадки фанатов остаются лишь догадками и фантазиями.

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)