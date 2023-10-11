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Новая звездная пара? Один из самых завидных холостяков страны "засветился" с певицей из Мариуполя

Уляна Ройс и OSTROVSKYI сняли совместное видео (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Украинская певица Уляна Ройс, которая ранее рассказывала, как спасалась из Мариуполя, сняла в клипе на свою новую песню "ак просто буває" популярного блогера и певца, секс-символа ТикТока Виталия Островского.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале ULIANA ROYCE.

Песня "Так просто буває", говорит певица, о "неразделенной любви, тяге к человеку, с которым нет будущего, бесполезные разговоры с собой".

Ульяна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

"Когда невыносимо больно, когда кажется, что ты один на один со своими мыслями, когда все, что ты можешь, это только наблюдать со стороны - все это так просто бывает. Это песня о нашем неотъемлемом этапе жизни, проходя который, мы становимся сознательнее, более внимательными к себе и своим чувствам и эмоциям", - комментирует Уляна.

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Добавим, что трек пронизан элементами из разных жанров, которые характерны для этого стиля.

"Этот жанр многогранен и именно он отражает для меня понятие "молодость". Это когда ты разный, яркий, местами странный и непонятный, а местами близкий и свой", - отмечает звезда.

 

Заметим, что появление в клипе Виталия Островского вызвало шквал эмоций у ценителей творчества Уляны. А вместе с ними - и догадок о возможном романе юной артистки с одним из самых завидных холостяков страны.

  • Очень красивая пара!
  • Неужели сердце Островского уже не свободно?
  • Была бы хорошая пара!
  • Они что, действительно вместе?
  • Это намек на роман?!
  • В шоу-бизнесе сформировалась новая пара?
  • Воздух пропитан флюидами!

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однако свои отношения вне творческого процесса ни Уляна, ни Виталий не комментируют.

Поэтому догадки фанатов остаются лишь догадками и фантазиями.

Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Напомним, ранее Островский рассказывал нам о том, как зарабатывал на OnlyFans.

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