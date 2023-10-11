Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни "засвітився" зі співачкою із Маріуполя
Українська співачка Уляна Ройс, яка раніше розповідала, як рятувалася з Маріуполя, зняла у кліпі на свою нову пісню "Так просто буває" популярного блогера і співака, секс-символа ТікТок Віталія Островського.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на виднограй, опублікований на YouTube-каналі ULIANA ROYCE.
Пісня "Так просто буває", каже співачка, про "нерозділене кохання, тяжіння до людини, з якою немає майбутнього, марні розмови з собою".
Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
"Коли нестерпно боляче, коли здається, що ти один на один зі своїми думками, коли все, що ти можеш це лише спостерігати зі сторони - все це так просто буває. Це пісня про наш невідʼємний етап життя, проходячи який, ми стаємо свідомішими, уважнішими до себе та своїх почуттів та емоцій", - коментує Уляна.
Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Додамо, що трек пронизаний елементами з різних жанрів, які є характерними для цього стилю.
"Цей жанр багатогранний і саме він відображає для мене поняття "молодість". Це коли ти різний, яскравий, місцями дивакуватий і незрозумілий, а місцями близький та свій", - каже зірка.
Зауважимо, що поява у кліпі Віталія Островського викликала шквал емоцій у поціновувачів творчості Уляни. А разом з ними - і здогадок про можливий роман юної артистки з одним із найзавидніших холостяків країни.
- Дуже красива пара!
- Невже у серце Островського уже не вільне?
- Була б гарна пара!
- Вони що, дійсно разом?
- Це натяк на роман?!
- В шоу-бізнесі сформувалася нова пара?
- Повітря сповнене флюїдами!
Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Однак свої стосунки поза межами творчого процесу ні Уляна, ні Віталій не коментують.
Тому здогадки фанів лишаються лише здогадками і фантазіями.
Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Нагадаємо, раніше Островський розповідав нам про те, як заробляв на OnlyFans.