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Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни "засвітився" зі співачкою із Маріуполя

Середа 11 жовтня 2023 19:50
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Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни "засвітився" зі співачкою із Маріуполя Уляна Ройс і OSTROVSKYI зняли спільне відео (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Українська співачка Уляна Ройс, яка раніше розповідала, як рятувалася з Маріуполя, зняла у кліпі на свою нову пісню "Так просто буває" популярного блогера і співака, секс-символа ТікТок Віталія Островського.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на виднограй, опублікований на YouTube-каналі ULIANA ROYCE.

Пісня "Так просто буває", каже співачка, про "нерозділене кохання, тяжіння до людини, з якою немає майбутнього, марні розмови з собою".

Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни &quot;засвітився&quot; зі співачкою із Маріуполя

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

"Коли нестерпно боляче, коли здається, що ти один на один зі своїми думками, коли все, що ти можеш це лише спостерігати зі сторони - все це так просто буває. Це пісня про наш невідʼємний етап життя, проходячи який, ми стаємо свідомішими, уважнішими до себе та своїх почуттів та емоцій", - коментує Уляна.

Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни &quot;засвітився&quot; зі співачкою із Маріуполя

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Додамо, що трек пронизаний елементами з різних жанрів, які є характерними для цього стилю.

"Цей жанр багатогранний і саме він відображає для мене поняття "молодість". Це коли ти різний, яскравий, місцями дивакуватий і незрозумілий, а місцями близький та свій", - каже зірка.

Зауважимо, що поява у кліпі Віталія Островського викликала шквал емоцій у поціновувачів творчості Уляни. А разом з ними - і здогадок про можливий роман юної артистки з одним із найзавидніших холостяків країни.

  • Дуже красива пара!
  • Невже у серце Островського уже не вільне?
  • Була б гарна пара!
  • Вони що, дійсно разом?
  • Це натяк на роман?!
  • В шоу-бізнесі сформувалася нова пара?
  • Повітря сповнене флюїдами!

Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни &quot;засвітився&quot; зі співачкою із Маріуполя

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однак свої стосунки поза межами творчого процесу ні Уляна, ні Віталій не коментують.

Тому здогадки фанів лишаються лише здогадками і фантазіями.

Нова зіркова пара? Один із найзавидніших холостяків країни &quot;засвітився&quot; зі співачкою із Маріуполя

Уляна Ройс і OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)

Нагадаємо, раніше Островський розповідав нам про те, як заробляв на OnlyFans.

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