Новая звездная пара? Один из самых завидных холостяков страны "засветился" с певицей из Мариуполя
Украинская певица Уляна Ройс, которая ранее рассказывала, как спасалась из Мариуполя, сняла в клипе на свою новую песню "ак просто буває" популярного блогера и певца, секс-символа ТикТока Виталия Островского.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале ULIANA ROYCE.
Песня "Так просто буває", говорит певица, о "неразделенной любви, тяге к человеку, с которым нет будущего, бесполезные разговоры с собой".
Ульяна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
"Когда невыносимо больно, когда кажется, что ты один на один со своими мыслями, когда все, что ты можешь, это только наблюдать со стороны - все это так просто бывает. Это песня о нашем неотъемлемом этапе жизни, проходя который, мы становимся сознательнее, более внимательными к себе и своим чувствам и эмоциям", - комментирует Уляна.
Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Добавим, что трек пронизан элементами из разных жанров, которые характерны для этого стиля.
"Этот жанр многогранен и именно он отражает для меня понятие "молодость". Это когда ты разный, яркий, местами странный и непонятный, а местами близкий и свой", - отмечает звезда.
Заметим, что появление в клипе Виталия Островского вызвало шквал эмоций у ценителей творчества Уляны. А вместе с ними - и догадок о возможном романе юной артистки с одним из самых завидных холостяков страны.
- Очень красивая пара!
- Неужели сердце Островского уже не свободно?
- Была бы хорошая пара!
- Они что, действительно вместе?
- Это намек на роман?!
- В шоу-бизнесе сформировалась новая пара?
- Воздух пропитан флюидами!
Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Однако свои отношения вне творческого процесса ни Уляна, ни Виталий не комментируют.
Поэтому догадки фанатов остаются лишь догадками и фантазиями.
Уляна Ройс и OSTROVSKYI (фото: instagram.com/uliana_royce)
Напомним, ранее Островский рассказывал нам о том, как зарабатывал на OnlyFans.