"Нова пошта" запустила потрібну багатьом послугу: про що йдеться і скільки це коштує

"Нова пошта" запустила нову послугу, яка буде зручна та корисна для всіх клієнтів. Тепер кожен може відправити незапаковані посилки прямо з поштоматів.

Скільки коштує

Відтепер можна відправляти не запаковані посилки з поштомату "Нової пошти". Далі кур’єр самостійно їх запакує. Така послуга буде коштували лише 15 грн, незалежно від розміру посилки.

У вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень.

Важливо, що пакування документів взагалі безкоштовне. Послуга доступна при створенні електронної накладної у мобільному додатку "Нової пошти" для поштоматів по всій країні.

"Поштовхом для розробки послуги стали побажання клієнтів, яким було незручно самостійно пакувати посилку вдома, щоб відправити через поштомат. Оскільки ми хочемо зробити користування поштоматом максимально простим та зручним для всіх клієнтів", - розповідає менеджер Богдан Шестопал.

Як замовити послугу

Що замовити таку послугу, необхідно:

створити електронну накладну для поштомату у додатку "Нової пошти";

вказати тип відправлення;

активувати послугу "Пакування";

обрати платника (відправника або отримувача);

розрахувати вартість;

завантажити незапаковану посилку у поштомат та закрити комірку.

Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення і направляє заявку кур’єру для забору відправлення.

Далі кур'єр через спеціальний мобільний додаток для кур’єрів "Нової пошти" бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення.

"Він підходить до поштомату зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує посилку на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок", - кажуть у прес-службі.

Далі він везе її до сортувального депо, де і відбувається подальший рух посилки.

Важливо, якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат - система автоматично все анулює.