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"Нова пошта" запустила доставку з OLX у Польщу: як користуватися послугою і яка ціна

Відділення Nova Post у Польщі (фото: прес-служба Nova Post)
Автор: Ірина Костенко

Як замовити доставку з OLX у Польщу - важливе питання для багатьох наших громадян, які змушені були виїхати в цю європейську країну після повномасштабного вторгнення РФ. Нещодавно стало відомо, що доставку в Польщу з OLX запустила українська компанія "Нова пошта".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням прес-службу компанії розповідає, що українцям потрібно знати про нову послугу, кому вона доступна і як саме замовити доставку з OLX у Польщу.

Кому доступна нова послуга

Українці у Польщі можуть замовляти речі з маркетплейса "OLX Україна" у будь-яке відділення Nova Post.

При цьому вартість товару не повинна перевищувати 1800 грн.

У прес-службі "Нової пошти" пояснили, що послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.

Строк доставки у Польщу - від 3 днів (після підтвердження угоди продавцем).

"Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, які дозволені до пересилки через кордон", - наголосили експерти.

Як замовити доставку з OLX у Польщу

Для того, щоб замовити товар із маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі потрібно:

  • обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн
  • натиснути "Купити із доставкою" та обрати опцію "Нова Пошта у Польщу"
  • заповнити свої ПІБ українською та обрати місто й відділення Nova Post у Польщі
  • сплатити на сайті доставку товару, вартість та збір за сервіс "Безпечна угода" українською банківською карткою онлайн
  • очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі

Детальніше про доставку товарів з "OLX Україна" в Польщу можна дізнатись за посиланням.

Різні пропозиції від служби доставки (скріншот: olx.ua)

Найпопулярніші категорії замовлень

Зазначимо, що нині в Польщі працюють:

  • 40 відділень Nova Post
  • власна кур'єрська доставка по всій країні

Крім того, існує можливість отримувати посилки або ж відправляти їх в Україну з поштоматів InPost.

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є: одяг, книги та дрібна техніка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрпошта" почала продавати ліки.

Читайте також, скільки українців можуть не повернутися з-за кордону після війни.

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