"Новая почта" запустила доставку с OLX в Польшу: как пользоваться услугой и какая цена

Кому доступна новая услуга

Украинцы в Польше могут заказывать вещи с маркетплейса "OLX Украина" в любое отделение Nova Post.

При этом стоимость товара не должна превышать 1800 грн.

В пресс-службе "Новой почты" объяснили, что услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой.

Срок доставки в Польшу - от 3 дней (после подтверждения сделки продавцом).

"Обратите внимание, что услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу", - подчеркнули эксперты.

Как заказать доставку с OLX в Польшу

Для того чтобы заказать товар с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше нужно:

выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua стоимостью до 1800 грн

нажать "Купить с доставкой" и выбрать опцию "Новая Почта в Польшу"

заполнить свои ФИО на украинском и выбрать город и отделение Nova Post в Польше

оплатить на сайте доставку товара, стоимость и сбор за сервис "Безопасная сделка" украинской банковской картой онлайн

ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше

Подробнее о доставке товаров с "OLX Украина" в Польшу можно узнать по ссылке.

Различные предложения от службы доставки (скриншот: olx.ua)

Самые популярные категории заказов

Отметим, что сейчас в Польше работают:

40 отделений Nova Post

собственная курьерская доставка по всей стране

Кроме того, существует возможность получать посылки или же отправлять их в Украину из почтоматов InPost.

Самые популярные категории заказов: одежда, книги и мелкая техника.