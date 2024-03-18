"Новая почта" запустила доставку с OLX в Польшу: как пользоваться услугой и какая цена

Как заказать доставку с OLX в Польшу - важный вопрос для многих наших граждан, которые вынуждены были выехать в эту европейскую страну после полномасштабного вторжения РФ. Недавно стало известно, что доставку в Польшу с OLX запустила украинская компания "Новая почта".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, что украинцам нужно знать о новой услуге, кому она доступна и как именно заказать доставку с OLX в Польшу.
Украинцы в Польше могут заказывать вещи с маркетплейса "OLX Украина" в любое отделение Nova Post.
При этом стоимость товара не должна превышать 1800 грн.
В пресс-службе "Новой почты" объяснили, что услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой.
Срок доставки в Польшу - от 3 дней (после подтверждения сделки продавцом).
"Обратите внимание, что услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу", - подчеркнули эксперты.
Для того чтобы заказать товар с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше нужно:
Подробнее о доставке товаров с "OLX Украина" в Польшу можно узнать по ссылке.
Различные предложения от службы доставки (скриншот: olx.ua)
Отметим, что сейчас в Польше работают:
Кроме того, существует возможность получать посылки или же отправлять их в Украину из почтоматов InPost.
Самые популярные категории заказов: одежда, книги и мелкая техника.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" начала продавать лекарства.
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