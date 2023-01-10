"Нова пошта" відкрила унікальне відділення: в чому його "фішка"

Чому вантажне відділення Nova Post у Варшаві - це важливо?

З вантажного відділення можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення "Нової пошти" в Україні або ж на адресу отримувача.

Строк доставки вантажів такий, як і для посилок - від 5 днів.

Додамо, що вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Загалом у Польщі станом на сьогодні працює 18 відділень "Нової пошти", звідки українці можуть відправляти посилки, або де можуть отримувати їх: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному - у Жешуві та Лодзі.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна переглянути за на офіційному сайті НП за цим посиланням.