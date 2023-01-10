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"Нова пошта" відкрила унікальне відділення: в чому його "фішка"

"Нова пошта" відкрила перше вантажне відділення у Польщі (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

"Нова пошта" відкрила перше вантажне відділення Nova Post у Польщі. Воно з’явилося у Варшаві. Його “фішка” у тому, що туди будуть доставлятися відправлення вагою до 1000 кілограмів. Так само звідти можна буде відправляти великогабаритні й важкі посилки.

Більше деталей про унікальне відділення Nova Post в столиці Польщі читайте в нашому матеріалі нижче.

Чому вантажне відділення Nova Post у Варшаві - це важливо?

З вантажного відділення можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення "Нової пошти" в Україні або ж на адресу отримувача.

Строк доставки вантажів такий, як і для посилок - від 5 днів.

Додамо, що вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Загалом у Польщі станом на сьогодні працює 18 відділень "Нової пошти", звідки українці можуть відправляти посилки, або де можуть отримувати їх: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному - у Жешуві та Лодзі.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна переглянути за на офіційному сайті НП за цим посиланням.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" суттєво підвищила тарифи у 2023 році.

Також читайте про те, які речі заборонено пересилати "Новою поштою".

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