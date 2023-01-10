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"Новая почта" открыла уникальное отделение: в чем его "фишка"

"Новая почта" открыла первое грузовое отделение в Польше (фото: РБК-Укрина)
Автор: Татьяна Самарук

"Новая почта" открыла первое грузовое отделение Nova Post в Польше. Оно появилось в Варшаве. Его фишка в том, что туда будут доставляться отправки весом до 1000 килограммов. Также оттуда можно будет отправлять крупногабаритные и тяжелые посылки.

Больше деталей об уникальном отделении Nova Post в столице Польши читайте в нашем материале ниже.

Почему грузовое отделение Nova Post в Варшаве - это важно?

Из грузового отделения можно отправить как большие чемоданы с личными вещами, так и крупногабаритную технику в фабричной упаковке, как новые генераторы, аккумуляторы, зарядные станции без пошлины и налога на растаможку, а доставку заказать в любое грузовое отделение "Новой почты" в Украине или в адрес получателя.

Срок доставки грузов такой, как и для посылок - от 5 дней.

Добавим, что грузовое отделение Nova Post 01/1 в Варшаве работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Всего в Польше на сегодня работает 18 отделений "Новой почты", откуда украинцы могут отправлять посылки, или где могут получать их: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному - в Жешуве и Лодзи.

Адреса и график работы отделений Nova Post в Польше можно посмотреть на официальном сайте НП по этой ссылке.

Ранее мы писали, что "Новая почта" существенно повысила тарифы в 2023 году.

Также читайте о том, какие вещи запрещено пересылать по "Новой почте".

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