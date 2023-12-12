"Нова пошта" відкрила перше відділення у великій країні ЄС: яка вартість доставки

"Нова пошта" вийшла на ринок ще однієї європейської країни - компанія відкрила перше відділення в Італії.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прес-службу "Нової пошти".

Що відомо про відкриття відділення НП в Італії

Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).

Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Термін доставки з України в Італію - від 5 днів.

Вартість доставки з Італії в Україну складає:

документи - 21 євро

посилки до 2 кг - 22 євро

посилки до 10 кг - 27 євро

посилки до 30 кг - 45 євро

вантажі від 30 до 100 кг - 1,7 євро за кожен кілограм.

Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії.

Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток.

Доставка кур’єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або плюс 10 євро за кожні 100 кг.

Відділення Nova Post у Мілані (фото: прес-служба "Нової пошти")

Де ще з’являться відділення НП в Італії

Відкрите 12 грудня відділення Nova Post стало ювілейним - 80-м - у Європі.

У планах української компанії розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом.

"За рік роботи у Європі ми вже доставили 1,3 млн посилок, але це не просто посилки, це зв'язок з домом, ми об'єднали українців, яких розділили війна та кордони", - сказав СЕО Nova Post Europe Олександр Лисовець під час відкриття відділення.

Додамо, що першою відправкою в Україну з Італії через "Нову пошту" стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ.

Нагадаємо, станом на сьогодні відділення Nova Post присутні у Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Естонії, Латвії, Італії та Молдові.