"Нова пошта" скасувала плату за популярну послугу: про що йде мова

"Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, "аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно".
Що відомо про зміни і як тепер користуватися послугою - читайте в матеріалі Styler.
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.
Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:
Хто може скористатися послугою і що можна переадресовувати
Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.
Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.