"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: о чем идет речь

Как воспользоваться услугой "Переадресация"

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:

зайдите в раздел "Мои посылки" и выберите отправку, которую необходимо переадресовать

в строке “Управление посылкой” выберите услугу “Переадресация”

введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя

нажмите кнопку “Оформить заявку” – после этого появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.

Кто может воспользоваться услугой и что можно переадресовывать

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат

с адреса на адрес

из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Добавим, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.