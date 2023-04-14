"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: о чем идет речь

"Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Свое решение команда НП объяснила желанием сделать так, чтобы клиенты могли получать посылки там, где им удобно.
Что известно об изменениях и как теперь пользоваться услугой – читайте в материале Styler.
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.
Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:
Кто может воспользоваться услугой и что можно переадресовывать
Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.
Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:
Добавим, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.
Напомним, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.