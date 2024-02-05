"Нова пошта" потрапила у скандал через книгу про "Азов": деталі

Видавництво RAINSHOUSE звинуватило "Нову пошту" у тому, що в одному з відділень компанії відмовлялися брати на відправку книгу про "Азов". Людина, яка хотіла надіслати такий примірник за кордон, називала цю ситуацію "фарсом". А потім інцидент прокоментували й у "НП".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал видавництва.
"Нова Пошта вважає книгу про АЗОВ екстремістським матеріалом, а символ "Ідея Nації" - неонацистською символікою", - йдеться у заяві видавництва.
Неприємна ситуація виникла тоді, коли людина купила книгу "Що таке АЗОВ з України?" та хотіла відправити її до Німеччини друзям, міжнародною посилкою. У відділенні "НП" її приймати не захотіли.
"Кажуть, взагалі таке не відправлять за кордон ні в якому випадку, бо "заборонено". Ситуація склалась в місті Київ, відділення № 55", - розповіли у видавництві.
Окрім цього, представники видавництва показали відео, яке було знято під час того, як у "Новій пошті" відмовилися" приймати книгу. Працівник компанії не зміг пояснити, чому саме такі посилки "заборонені".
Згодом у видавництві розповіли, що людина змогла відправити книгу, але в іншому відділенні "НП". Відправник "ледь вмовив касира" та у листуванні назвав цю ситуацію "фарсом".
Книгу усе ж відправили (скріншот)
А вже потім з'явилася реакція "Нової пошти". Компанія вибачилася й назвала ситуацію "непорозумінням", а також додала, що "відправника некоректно проконсультували".
Реакція "Нової пошти" (скріншот)
У відповідь на це видавництво подякувало читачам за підтримку. Також воно висловило надію, що більше нічого подібного не станеться.
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