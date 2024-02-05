"Новая почта" попала в скандал из-за книги об "Азове": детали

С чего все началось

"Новая Почта считает книгу об АЗОВе экстремистским материалом, а символ "Идея Nации" - неонацистской символикой", – говорится в заявлении издательства.

Неприятная ситуация возникла тогда, когда человек купил книгу "Що таке АЗОВ з України?" и хотел отправить ее в Германию друзьям, международной посылкой. В отделении "НП" ее принимать не захотели.

"Говорят, вообще такое не отправят за границу ни в коем случае, потому что "запрещено". Ситуация сложилась в городе Киев, отделение №55", - рассказали в издательстве.

Кроме того, представители издательства показали видео, которое было снято во время того, как в "Новой почте" отказались принимать книгу. Работник компании не смог объяснить, почему именно такие посылки "запрещены".

Чем все закончилось

Впоследствии в издательстве рассказали, что человек смог отправить книгу, но в другом отделении "НП". Отправитель "едва уговорил кассира" и в переписке назвал эту ситуацию "фарсом".

Книгу все же отправили (скриншот)

А уже потом появилась реакция "Новой почты". Компания извинилась и назвала ситуацию "недоразумением", а также добавила, что "отправителя некорректно проконсультировали".

Реакция "Новой почты" (скриншот)

В ответ на это издательство поблагодарило читателей за поддержку. Также оно выразило надежду, что больше ничего подобного не произойдет.