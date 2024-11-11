Нова комедія про подорож у часі врятує від поганого настрою. Вона "рве" всі топи і ось чому

Нова комедія цього року, стрічка "My Old Ass" від Prime Video, несподівано стала однією з найбільш обговорюваних. Критики дали позитивні оцінки, а користувачі називають його "пігулкою від поганого настрою".

Що відомо про новий фільм і чому його варто переглянути, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"My Old Ass" - трейлер та опис

Фільм "Мій старий з*д" було знято у Канаді. Прем'єра науково-фантастичної драми відбулася взимку 2024 року на кінофестивалі "Санденс", проте вона з'явилася у прокаті лише нещодавно.

У фільмі знялися:

Мейсі Стелла (співачка та зірка серіалу "Нешвілл")

Персі Хайнс Уайт (грав Ксав'є Торпа в "Венздей")

Медді Зіглер (зірка шоу "Dance Moms")

Керріс Брукс

Обрі Плаза.

У центрі сюжету - дівчина, яка відзначає своє 18-річчя. Разом з подружками вона пробує галюциногенні гриби. Головна героїня сильно хвилюється через своє майбутнє і не може зрозуміти, що робити далі.

Однак через гриби на неї чекає те, про що вона навіть не могла й подумати. Дівчина зустрічає себе у майбутньому. Як це - бачити себе у 38 років, коли тобі самій - 18? Виявляється, дуже цікаво. Сюжет смішний та незвичайний, подорож у часі призведе до дуже несподіваних наслідків.

Відгуки критиків

Ця комедія підкорила глядачів. Простий, здавалося б, сюжет виявився неймовірно кумедним та веселим.

На IMDb стрічка вже зібрала 7,1 бала з 10 (що чимало для цього сайту). Нові комедії досить рідко отримають таку високу оцінку.

Рейтинг фільму "Мій старий з*д" (скриншот)

Окрім цього, стрічка отримала неймовірно високі оцінки на Rotten Tomatoes. Критики пишуть:

"My Old Ass" чуйно і ніжно зачіпає теми дорослішання, першого кохання, задумливих літніх спогадів та дотепних діалогів.

"Чудово смішна і несподівано емоційна комедійна драма про дорослішання, з привабливим шлейфом подорожей у часі та двома прекрасними головними акторами"

"Напрочуд глибока комедія про дорослішання".

Рейтинг фільму "Мій старий з*д" на Rotten Tomatoes (скриншот)