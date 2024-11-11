Новая комедия о путешествии во времени спасет от плохого настроения. Она "рвет" все топы и вот почему
Новая комедия этого года, лента "My Old Ass" от Prime Video, неожиданно стала одной из самых обсуждаемых. Критики дали положительные оценки, а пользователи называют его "таблеткой от плохого настроения".
Что известно о новом фильме и почему его стоит посмотреть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"My Old Ass" - трейлер и описание
Фильм "Моя старая з*дница" был снят в Канаде. Премьера научно-фантастической драмы состоялась зимой 2024 года на кинофестивале "Санденс", однако она появилась в прокате лишь недавно.
В фильме снялись:
- Мейси Стелла (певица и звезда сериала "Нэшвилл")
- Перси Хайнс Уайт (играл Ксавье Торпа в "Уэнздей")
- Мэдди Зиглер (звезда шоу "Dance Moms")
- Керрис Брукс
- Обри Плаза.
В центре сюжета - девушка, которая отмечает свое 18-летие. Вместе с подружками она пробует галлюциногенные грибы. Главная героиня сильно переживает из-за своего будущего и не может понять, что ей делать дальше.
Однако из-за грибов ее ждет то, о чем она даже не могла и подумать. Девушка встречает себя в будущем. Каково это - видеть себя в 38 лет, когда тебе самой - 18? Оказывается, очень интересно. Сюжет смешной и необычный, путешествие во времени приведет к очень неожиданным последствиям.
Отзывы критиков
Эта комедия покорила зрителей. Простой, казалось бы, сюжет оказался невероятно забавным и веселым.
На IMDb лента уже собрала 7,1 балла из 10 (что немало для данного сайта). Новые комедии довольно редко получат настолько высокую оценку.
Рейтинг фильма "Моя старая з*дница" (скриншот)
Кроме этого, лента получила невероятно высокие оценки на Rotten Tomatoes. Критики пишут:
- "My Old Ass" чутко и нежно затрагивает темы взросления, первой любви, задумчивых летних воспоминаний и остроумных диалогов
- "Восхитительно смешная и неожиданно эмоциональная комедийная драма о взрослении, с заманчивым шлейфом путешествий во времени и двумя прекрасными ведущими актерами"
- "Удивительно глубокая комедия о взрослении".
Рейтинг фильма "Мой старый з*д" на Rotten Tomatoes (скриншот)
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