Новая эра креативности. Какие изменения ждут творческие профессии с развитием искусственного интеллекта

Мир творчества вступает в эпоху глубоких изменений благодаря развитию искусственного интеллекта. Генеративные алгоритмы открывают перед дизайнерами, писателями, музыкантами и другими креативными профессионалами новые возможности.

О том, как эти перемены повлияют на природу творчества и судьбы тех, кто работает в этой сфере, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума The World Economic Forum .

Многолетние споры о влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда редко приводили к однозначным выводам. До недавнего времени считалось, что творческие профессии не подвержены автоматизации.

Однако с появлением генеративного ИИ, таких как ChatGPT, DALL-E и MidJourney, все изменилось. В течение нескольких месяцев писатели, дизайнеры, фотографы и режиссеры столкнулись с неопределенностью в своих профессиях.

Обсуждения генеративного ИИ часто акцентируются на угрозах, но исследования показывают, что он также открывает возможности для повышения продуктивности, эффективности и прибыли.

Как генеративный ИИ изменит творческие индустрии?

Хотя текущие версии генеративных платформ все еще находятся на начальной стадии разработки, их способности стремительно растут, что усиливает вероятность серьезных изменений в индустрии.

Согласно исследованию Goldman Sachs, генеративный ИИ может автоматизировать до 26 процентов рабочих задач в области искусства, дизайна, развлечений, медиа и спорта.

ИИ может автоматизировать четверть рабочих задач в сфере искусства, дизайна, развлечений и медиа (фото: Goldman Sachs)

Harvard Business Review сообщает, что уже сейчас усовершенствованные версии таких систем, как GPT-3 (например, Jasper), способны генерировать широкий спектр контента для маркетинга: статьи, публикации в соцсетях, рекламные письма и другое. Компании, такие как Heinz и Nestle, уже использовали контент, созданный ИИ, в своих рекламных кампаниях.

На снимке экрана показано сгенерированное искусственным интеллектом изображение, использованное Heinz (фото: YouTube/Heinz)

Как ИИ может приносить пользу в творческих индустриях?

Поскольку генеративный ИИ стал доступен широкой аудитории лишь недавно, многие компании только начинают понимать его потенциал.

Консалтинговая компания McKinsey & Company проанализировала использование ИИ в модной индустрии, отметив его преимущества не только в автоматизации, но и в разработке продуктов, маркетинге, продажах и клиентском опыте. Генеративный ИИ ускоряет выполнение рутинных задач и выявляет новые инсайты, анализируя данные.

Эксперты призывают ставить ценность во главу угла, определяя приоритетные области для внедрения ИИ и формируя долгосрочные цели.

Управление рисками генеративного ИИ

Наряду с преимуществами технология несет и риски. Одной из угроз является утечка конфиденциальных данных, используемых в запросах к ИИ. Например, компания Samsung утратила контроль над ценными исходными кодами, когда сотрудники включили их в запросы ChatGPT.

Еще одна проблема возникла в британской газете The Guardian, где ChatGPT "создал" статьи, приписав их авторам издания, хотя такие материалы никогда не существовали.

Чтобы генеративный ИИ приносил пользу творческим индустриям, необходимы строгие меры по защите оригинального контента и дизайнов.