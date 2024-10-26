Зможе навіть новачок. 9 найкращих додатків для створення презентацій на основі штучного інтелекту

З появою додатків з урахуванням штучного інтелекту підготовка презентацій стає доступною кожному. Вони самі підбирають стиль, автоматично коригують слайди і навіть пропонують текстові та візуальні ідеї.

Про 9 найкращих AI-інструментів для створення презентацій, які дозволять будь-якому користувачеві легко створити якісний та професійний проект, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Поради для вибору найкращого інструменту створення презентацій на основі штучного інтелекту

Простота використання

Інструмент повинен бути зручним та інтуїтивно зрозумілим у використанні, щоб ви могли створювати презентації без будь-яких труднощів.

Налаштування

Знайдіть можливість налаштування. Багато генераторів PowerPoint на основі ШІ дозволяють налаштовувати дизайн, кольори та шрифти, щоб персоналізувати презентацію.

Інтеграція даних

Інструмент презентації на основі ШІ повинен мати можливість обробляти різні типи даних та перетворювати їх на візуальні елементи, такі як діаграми та графіки.

Шаблони

Зверніть увагу на підтримку шаблонів. Вони можуть полегшити вашу роботу та заощадити час. Знайдіть інструмент, який пропонує хороший вибір професійних шаблонів, щоб розпочати процес проектування.

Інтеграція

Шукайте інструмент, який інтегрується з іншими інструментами, такими як Slack, Notion та іншими.

Вартість

Більшість AI PowerPoint генераторів пропонують як безкоштовні, так і платні версії. Подивіться на свій бюджет і оберіть AI PowerPoint генератор, який вам підходить.

Презентація

Щоб представити слайди безпосередньо в програмі, вам слід пошукати інтегровані параметри презентації, а не експортувати їх до інших додатків.

Tome AI

Tome AI пропонує інтуїтивно зрозумілий спосіб створення презентацій онлайн за допомогою ШІ. Ви можете легко створювати презентації на базі ШІ з такими функціями, як текуче мультимедійне полотно, розширення на базі ШІ, майстер звуку та фази, створення зображень, пошук посилань в Інтернеті та багато іншого.

Найкраще в Tome AI - це його інтуїтивно зрозуміла та сучасна робота. Tome AI пропонує лише обмежену кількість шаблонів, але всі вони високої якості та можуть бути налаштовані під ваші потреби.

За допомогою AI ви можете створювати презентації з нуля, використовуючи просте введення тексту. Ви можете редагувати вміст слайдів, змінювати колір, налаштовувати зображення та багато іншого. Також є підтримка звуку та формулювань, що дозволяє вам змінювати тон тексту на слайдах.

Tome AI також пропонує генератор зображень на основі ШІ, який автоматично створює зображення на основі введеного вами тексту та вмісту слайду. Ви також можете вручну налаштовувати зображення та редагувати їх на свій смак.

Tome AI також підтримує веб-пошук, де ви вводите запит, а ШІ миттєво шукає посилання в Інтернеті та додає їх на слайди. Він також підтримує контент, що означає, що ви можете вставити документ, і інструмент автоматично створить слайди, додавши більше глибини, ясності та відповідних зображень на слайди.

Нарешті, Tome AI також підтримує інтерактивні вставки, дозволяючи вам вбудовувати інтерактивні елементи, такі як моделі продуктів, 3D-прототипи та веб-сторінки, щоб зробити ваш контент цікавішим.

Tome AI також пропонує функції спільної роботи в команді та можливість спільної роботи та додавання коментарів у режимі реального часу. Ви також можете поділитися прямим посиланням на презентацію або лекцію прямо в додатку.

Tome AI є безкоштовним і доступним як на мобільних пристроях, так і в Інтернеті. Безкоштовна версія пропонує до 500 безкоштовних AI кредитів на все життя. Оновлюйтеся до преміум-версії, щоб отримати необмежену кількість кредитів та інші переваги, такі як експорт слайдів у PDF, додавання власних логотипів та багато іншого.

Tome AI (фото: Technology Personalized)

Gamma AI

Gamma AI - це онлайн-інструмент для створення презентацій на основі ШІ, який дозволяє створювати повноцінні презентації всього за кілька клацань. Gamma AI може створювати презентації з простими текстовими підказками, як і будь-який інший інструмент для створення презентацій.

Ви можете ввести текстову підказку для своєї презентації і Gamma AI згенерує повноцінну презентацію.

Gamma AI має всі функції, необхідні для створення високоякісних презентацій онлайн. Ви можете використовувати текст для створення презентацій. Інструмент автоматично та в режимі реального часу створює слайди для презентації.

Ви можете редагувати презентацію, створену AI, та налаштовувати її зовнішній вигляд відповідно до своїх потреб. Він також підтримує фірмовий дизайн, що дозволяє переробляти всю презентацію одним клацанням миші, а також інші інструменти для редагування та поширення ваших презентацій.

Ви можете представляти свої презентації безпосередньо за допомогою інструмента, а також ділитися посиланням на свої презентації та контролювати доступ.

Також є функція аналітики, яка дозволяє переглядати перегляди сторінок і взаємодію з картами. Gamma AI можна використовувати безкоштовно. Безкоштовна версія пропонує 360 кредитів і ви можете перейти на преміум-версію, щоб отримати необмежену кількість кредитів та інші переваги.

Gamma AI (фото: Technology Personalized)

Beautiful.ai

Beautiful.ai - це простий інструмент для презентацій, що дозволяє створювати презентації онлайн. Він має такі функції, як інтелектуальні шаблони та підтримка різних елементів, які допоможуть вам створювати презентації професійного вигляду.

Beautiful.ai нещодавно додав підтримку створення презентацій, згенерованих ШІ. За допомогою функцій Designer Bot, доступних тільки для професіоналів, користувачі можуть створювати презентації з простими текстовими підказками.

Бот-дизайнер доступний поряд з іншими інструментами для створення презентацій. Якщо ви є учасником Premium, ви можете натиснути на бота-дизайнера та ввести запити для презентації. Програма займе кілька хвилин і автоматично створить презентацію.

Ви можете редагувати презентацію, додавати нові та відредаговані елементи на слайди, вносити необхідні зміни та налаштовувати слайди відповідно до своїх потреб.

Крім інструментів для створення презентацій Beautiful AI також пропонує функції спільної роботи в команді. Функції спільної роботи в команді доступні у версії Pro або якщо користувач перебуває на плані Team.

Ви можете ділитися презентаціями зі своєю командою, а члени вашої групи можуть співпрацювати та вносити зміни в презентацію в режимі реального часу. Ви можете експортувати презентації, створені за допомогою beautiful.ai, на різні платформи, включаючи Google Slides, Microsoft PowerPoint та інші платформи, що підтримуються PPTX.

Використання beautiful.ai безкоштовно. Ви можете створювати презентації онлайн, використовуючи прості та зручні інструменти. Щоб використати презентації AI, вам необхідно перейти на преміум-план.

Програма пропонує різні варіанти ціноутворення для своїх користувачів. План "PRO" для окремих осіб коштує 12 доларів на місяць; для команд - 40 доларів за користувача на місяць (річний) або 50 доларів за щомісячну оплату. Існує також індивідуальний план "Enterprise" із розширеними функціями. Для презентації ви можете вибрати щомісячну ставку у розмірі 45 доларів.

В цілому, Beautiful.AI - це простий та зручний онлайн-інструмент для створення презентацій. Якщо ви шукаєте простий та зручний у використанні інструмент для презентацій та хочете створити презентацію з простим ШІ, то Beautiful.AI Designer Bot - найкраще рішення для вас.

Ви можете перейти на преміум-версію та отримати всі інші переваги разом із функціями створення презентацій з ШІ.

Beautiful.ai (фото: Technology Personalized)

Sendsteps

За допомогою Sendsteps можна створювати презентації ШІ в покроковому процесі. Замість того, щоб дотримуватися довільного процесу та вносити зміни до презентації після її створення, інструмент крок за кроком проведе вас через процес, задаючи вам питання, наприклад, що ви хочете створити сьогодні, якій мові ви надаєте перевагу для презентації та багато іншого, збираючи більше даних та генеруючи персоналізовану презентацію.

Також є спеціальний онлайн-редактор, який можна використовувати для редагування створеної вами презентації. Ви можете редагувати макет, змінювати тему презентації та додавати різні елементи на слайди, наприклад, стовпчасті діаграми, питання та багато іншого. Ви також можете редагувати слайди та вносити зміни до існуючих.

Крім того, Sendsteps має безліч функцій, які дозволяють створювати інтерактивні презентації, щоб залучати аудиторію. До них належать такі функції, як Live Q&A, які дозволяють ставити запитання та відповідати в режимі реального часу під час презентації, та Live Quiz, яка дозволяє доповідачеві проводити вікторину під час презентації, щоб підвищити залучення аудиторії, та багато іншого.

Після створення презентації PowerPoint можна поділитися нею безпосередньо з іншими платформами, такими як PowerPoint, або створити посилання для спільного використання. Ви також можете використовувати інструмент для прямої презентації.

Sendsteps можна використовувати безкоштовно, а преміум-план надає вам додаткові переваги.

Sendsteps (фото: Technology Personalized)

Plus AI & Magicslides

Якщо ви використовуєте Google Slides для створення презентацій, Plus AI може допомогти вам створити їх за допомогою ШІ. З функцією Prompt-to-Presentation можна створювати презентації з простими текстовими підказками. У ньому також є інструмент для створення знімків у реальному часі, що дає вам актуальні знімки екрану будь-якого веб-сайту без потреби сторонніх інтеграцій.

Plus-AI - це додаток до Google Презентацій та незалежний додаток, що дозволяє вам керувати своїм робочим процесом.

Інструмент використовує прості підказки для створення презентацій. Ви можете ввести потрібну підказку, і він автоматично створить презентацію. Інструмент також дозволяє задати тон презентації, кількість слайдів, які ви хочете створити, і багато іншого.

Нарешті інструмент має функцію під назвою Live Snapshots. Це дозволяє легко робити актуальні знімки будь-якого веб-сайту. AI також має інструмент live snapshot. За допомогою нього ви можете вставляти дані в реальному часі у презентації.

Plus AI & Magicslides (фото: Technology Personalized)

Microsoft PowerPoint

Microsoft інтегрує можливості ШІ у своє широко використовуване програмне забезпечення PowerPoint. З новим ШІ в службах Microsoft можна створювати PowerPoint за допомогою простого введення тексту.

Новий Microsoft Copilot працює на базі GPT-4 OpenAI. Він може створювати презентації PowerPoint на основі тексту та документів Word.

Copilot може отримувати доступ до інформації про майбутню зустріч Microsoft Teams і створювати відповідні слайди PowerPoint, якщо у вас є Teams.

Microsoft Copilot - це платний інструмент, який пропонується разом із підпискою Microsoft Office. Для комерційних клієнтів Microsoft 365 коштує 30 доларів за користувача на місяць. Він безкоштовний для підписників Microsoft 365 E3, E5, Business Standard та Business Premium.

Microsoft PowerPoint (фото: Technology Personalized)

ChatGPT

Ви також можете використовувати ChatGPT для створення презентацій. Якщо ви використовуєте версію Pro, то можете встановити плагіни для конструктора презентацій, щоб миттєво їх створювати. Якщо ви використовуєте безкоштовну версію, ви копіюєте та вставляєте текст, генеруєте код VP та імпортуєте його у свої презентації Microsoft.

Ви можете вибрати будь-який плагін відповідно до ваших потреб. На малюнку нижче використовується плагін Smart Slides Presentation Generator. Після його встановлення ви можете активувати та ввести текстову підказку для створення презентації.

Якщо ви використовуєте безкоштовну версію ChatGPT, то можете створити презентацію PowerPoint, використовуючи метод копіювання та вставки, згенерувавши код VBA та імпортувавши його до Microsoft PowerPoint.

Це працює для всіх методів і може бути дуже трудомістким, залежно від довжини презентації.

ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Canva

Canva - це онлайн інструмент графічного дизайну, який ви також можете використовувати для створення презентацій.

Canva підтримує сотні готових шаблонів, графічних елементів, зображень та багато іншого, щоб допомогти вам створювати чудові слайди презентацій.

Найголовніше, що Canva нещодавно додала підтримку Magic AI, генеративного інструменту ШІ, що дозволяє вам створювати схему, слайди та контент для вашої презентації. Canva Magic AI в даний час знаходиться на стадії бета-тестування.

Canva (фото: Technology Personalized)

Prezo AI

Інструмент дозволяє створювати презентації з нуля за допомогою простих текстових підказок або конвертувати документ у слайди PowerPoint. Prezo AI пропонує інструменти ШІ, такі як генератор зображень ШІ, який автоматично генерує зображення для вашої презентації, маніпуляція текстом ШІ для переписування тексту, зміни довжини, налаштування часу контенту та багато іншого.

У безкоштовній версії можна створювати 5 презентацій на місяць. Ви можете перейти на преміум-версію, яка коштує 10 доларів на місяць, щоб отримати необмежену кількість презентацій, експорт презентацій у PDF, функції спільної роботи в команді та необмежений ШІ.

Prezo AI (фото: Technology Personalized)