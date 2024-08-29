Нова ера космічного туризму. Як і коли четверо цивільних осіб вирушать у космос на кораблі SpaceX

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Історичну місію Polaris Dawn за участю космічних туристів спочатку було заплановано на 26 серпня, проте SpaceX перенесла її на один день для проведення додаткових перельотів. Пізніше через витік гелію старт відклали ще на добу, а тепер місія затримується на кілька днів через погану погоду.

Хто бере участь у місії Polaris Dawn

Джаред Айзекман

Місія Polaris Dawn є першою із трьох запланованих місій у рамках програми Polaris, очолюваної Джаредом Айзекманом, підприємцем-мільярдером та засновником Shift4 Payments.

Айзекман, який є досвідченим пілотом, раніше командував місією SpaceX Inspiration4 в 2021 році, першим повністю цивільним космічним польотом.

Джаредом

Сара Гілліс

Провідний інженер з космічних операцій у SpaceX, що відповідає за підготовку астронавтів до місій. Гілліс відіграла важливу роль у підготовці астронавтів NASA до місій Crew Dragon, і вона виступатиме як пілот місії.

За час своєї кар'єри в SpaceX, де вона пропрацювала майже десять років, Гілліс допомагала розробляти операційний процес Crew Dragon і брала безпосередню участь у пілотованих космічних польотах.

Анна Менон

Інженер з космічних операцій у SpaceX, що працює над операціями з управління місією Crew Dragon.

Менон отримала ступінь магістра в галузі біомедичної інженерії в Університеті Дьюка і сім років пропрацювала в NASA як диспетчер біомедичних польотів на Міжнародній космічній станції.

Після переходу на іншу посаду в SpaceX вона працювала в центрі управління польотами під час деяких з найгучніших місій компанії, включаючи Demo-2 у 2020 році - перший пілотований політ капсули Dragon компанії SpaceX.

Менон буде спеціалістом місії під час польоту Polaris Dawn, допомагаючи проводити наукові експерименти під час подорожі, а також збирається виконувати функції медичного спеціаліста місії.

Скотт Потіт

Пот провів 20 років у ВПС, набравши близько 3200 годин досвіду польотів на реактивних літаках. Він пішов працювати до Айзекмана після зустрічі з ним на авіашоу. Потім приєднався до Draken International, постачальника та підрядника тактичних винищувачів для армії США, яку Айзекман заснував у 2012 році.

З того часу, як Айзекман переключив увагу на космос, він і Пот ішли в ногу. Під час Inspiration4 Скотт був директором місії.

Зліва направо: Анна Менон, Скотт Потіт, Джаред Айзекман та Сара Гілліс (фото: Polaris Program)

Що робитимуть учасники місії у космосі

Після зльоту очікується, що команда з чотирьох людей вирушить до овальної орбіти, яка простягається до 1400 кілометрів від Землі. Жодна людина не мандрувала так далеко в космос або проходила через радіаційне середовище з часів програми NASA Apollo.

Під час цього виходу у відкритий космос будуть перевірені нові конструкції та технології скафандрів, розроблені SpaceX для використання у майбутніх місіях, включаючи місії на Місяць та Марс.

Місія Polaris Dawn також буде спрямована на досягнення найвищої орбіти навколо Землі для пілотованої місії - з метою перевершити рекорд NASA Gemini 11 1966 року. Останній досяг 1373 кілометрів майже 60 років тому.

Ця висота дозволить екіпажу провести дослідження впливу вищого рівня радіації на людей, що має вирішальне значення для вивчення далекого космосу.

Менон і Гіллес також стануть першими жінками, які здійснили таку подорож.

Майже відразу після запуску екіпаж розпочне підготовку до високоризикованого виходу у відкритий космос, використовуючи скафандри Extravehicular Activity (EVA), які SpaceX розробила лише за 2,5 роки.

Потім команда повинна зосередитись приблизно на 40 наукових експериментах, перш ніж космічний корабель SpaceX Crew Dragon спрямує себе назад до Землі.

Візуалізація виходу у відкритий космос із корабля Dragon (фото: Polaris Program)

Як стежити за місією

Щоб стежити за місією, SpaceX вестиме пряму трансляцію на своєму веб-сайті та в соціальних мережах, включаючи YouTube , X (Twitter) та Facebook. Оновлення також будуть доступні на офіційних каналах програми Polaris та в облікових записах окремих членів екіпажу в соціальних мережах.

Що станеться далі

Місія Polaris Dawn - це лише початок програми Polaris, яка спрямована на проведення низки новаторських місій протягом наступних кількох років.

Друга місія, Polaris II, продовжить розвивати досягнення Polaris Dawn з більш сучасними технологіями і більшою тривалістю.

Остання місія Polaris III, як планується, стане першим пілотованим польотом космічного корабля Starship компанії SpaceX, який розробляється для доставки людей на Місяць, Марс і далі.

Успіх місії Polaris Dawn може мати значні наслідки для майбутнього комерційних космічних польотів, демонструючи здійсненність більш просунутого дослідження космосу людиною приватними організаціями.