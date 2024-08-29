Новая эра космического туризма. Как и когда четверо гражданских лиц отправятся в космос на корабле SpaceX

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Историческая миссия Polaris Dawn с участием космических туристов изначально была запланирована на 26 августа, однако SpaceX перенесла ее на один день для проведения дополнительных предполетных проверок. Позже из-за утечки гелия старт отложили еще на сутки, а теперь миссия задерживается на несколько дней из-за плохой погоды.

Кто участвует в миссии Polaris Dawn

Джаред Айзекман

Миссия Polaris Dawn является первой из трех запланированных миссий в рамках программы Polaris, возглавляемой Джаредом Айзекманом, предпринимателем-миллиардером и основателем Shift4 Payments.

Айзекман, который также является опытным пилотом, ранее командовал миссией SpaceX Inspiration4 в 2021 году, первым полностью гражданским космическим полетом.

Джаредом

Сара Гиллис

Ведущий инженер по космическим операциям в SpaceX, отвечающая за подготовку астронавтов к миссиям. Гиллис сыграла важную роль в подготовке астронавтов NASA к миссиям Crew Dragon, и она будет выступать в качестве пилота миссии.

За время своей карьеры в SpaceX, где она проработала почти десять лет, Гиллис помогала разрабатывать операционный процесс Crew Dragon и принимала непосредственное участие в пилотируемых космических полетах.

Анна Менон

Инженер по космическим операциям в SpaceX, работающая над операциями по управлению миссией Crew Dragon.

Менон получила степень магистра в области биомедицинской инженерии в Университете Дьюка и семь лет проработала в NASA в качестве диспетчера биомедицинских полетов на Международной космической станции.

После перехода на другую должность в SpaceX она работала в центре управления полетами во время некоторых из самых громких миссий компании, включая Demo-2 в 2020 году - первый пилотируемый полет капсулы Dragon компании SpaceX.

Менон будет специалистом миссии во время полета Polaris Dawn, помогая проводить научные эксперименты во время путешествия, а также собирается выполнять функции медицинского специалиста миссии.

Скотт Потит

Потит провел 20 лет в ВВС, набрав около 3200 часов опыта полетов на реактивных самолетах. Он пошел работать к Айзекману после встречи с ним на авиашоу. Затем присоединился к Draken International, поставщику и подрядчику тактических истребителей для армии США, которую Айзекман основал в 2012 году.

С тех пор как Айзекман переключил внимание на космос, он и Потит шли в ногу. Во время Inspiration4 Скотт был директором миссии.

Слева направо: Анна Менон, Скотт Потит, Джаред Айзекман и Сара Джиллис (фото: Polaris Program)

Что будут делать участники миссии в космосе

После взлета ожидается, что команда из четырех человек отправится в овальную орбиту, которая простирается до 1400 километров от Земли. Ни один человек не путешествовал так далеко в космос или проходил через радиационную среду со времен программы NASA Apollo.

В ходе этого выхода в открытый космос будут проверены новые конструкции и технологии скафандров, разработанные SpaceX для использования в будущих миссиях, включая миссии на Луну и Марс.

Миссия Polaris Dawn также будет направлена на достижение самой высокой орбиты вокруг Земли для пилотируемой миссии - с целью превзойти рекорд NASA Gemini 11 1966 года. Последний достиг 1373 километров почти 60 лет назад.

Эта высота позволит экипажу провести исследования воздействия более высокого уровня радиации на людей, что имеет решающее значение для изучения дальнего космоса.

Менон и Гиллес также станут первыми женщинами, совершившими такое путешествие.

Почти сразу после запуска экипаж начнет подготовку к высокорискованному выходу в открытый космос, используя скафандры Extravehicular Activity (EVA), которые SpaceX разработала всего за 2,5 года.

Затем команда должна сосредоточиться примерно на 40 научных экспериментах, прежде чем космический корабль SpaceX Crew Dragon направит себя обратно к Земле.

Визуализация выхода в открытый космос с корабля Dragon (фото: Polaris Program)

Как следить за миссией

Чтобы следить за миссией, SpaceX будет вести прямую трансляцию на своем веб-сайте и в социальных сетях, включая YouTube, X (Twitter) и Facebook. Обновления также будут доступны на официальных каналах программы Polaris и в аккаунтах отдельных членов экипажа в социальных сетях.

Что произойдет дальше

Миссия Polaris Dawn - это только начало программы Polaris, которая направлена на проведение ряда новаторских миссий в течение следующих нескольких лет.

Вторая миссия, Polaris II, продолжит развивать достижения Polaris Dawn с более продвинутыми технологиями и большей продолжительностью.

Последняя миссия, Polaris III, как планируется, станет первым пилотируемым полетом космического корабля Starship компании SpaceX, который разрабатывается для доставки людей на Луну, Марс и далее.

Успех миссии Polaris Dawn может иметь значительные последствия для будущего коммерческих космических полетов, демонстрируя осуществимость более продвинутого исследования космоса человеком частными организациями.