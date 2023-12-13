Нова археологічна знахідка змінює думки вчених про падіння Римської імперії

Що відомо про розкопки

Археологи у центральній частині сучасної Італії на місці давньоримського міста протягом 13 років проводили розкопки.

Раніше вважалося, що це місто занепало на рубежі І тисячоліття. Але знахідки вчених та радіолокаційні дослідження, показали, що воно все ще процвітало навіть у ІІІ столітті н. е., коли громадянські війни, варварські вторгнення та політичні чвари почали підривати міць Римської імперії. Це означає, що життя простих римлян, не занепало так швидко, як вважалося раніше.

Розкопки проводили на території, що в 130 км від Риму. Зараз там переважно посівні поля, але команда археологів знайшла залишки закритого театру на 1500 місць, ринку, храму, комплексу лазень і великого складу, що свідчить про те, що місто було річковим портом.

"Ми почали з місця, настільки безперспективного, що ніхто ніколи не намагався його розкопати - таке дуже рідко буває в Італії. На поверхні не було нічого, жодних видимих слідів будівель, лише уламки розбитої кераміки. Ми знайшли процвітаюче місто, яке адаптувалося до викликів, які постали перед ним протягом 900 років", - говорить професор Кембриджа доктор Алессандро Лаунаро, який очолював дослідження.

Розкопки на цьому місці проводили протягом 13 років (фото: cam.ac.uk)

Вчений зазначає, що це місто не було особливим. На думку археологів, багато інших середніх римських міст в Італії були такими ж стійкими до змін.

"Просто археологи лише нещодавно почали застосовувати правильні методи та підходи, щоб побачити це", - додає науковець.

Вчені провели серію розкопок і використали магнітний і георадар на території площею 60 акрів.

"Той факт, що це місто вибрало для театру таку вишукану будівлю, не вписується у теорію про період занепаду. Цей театр був головним символом статусу. Це демонструвало багатство, могутність і амбіції міста. Припущення про відсутність тут театру сприймалося як доказ раннього занепаду міста", - додає доктор Лаунаро.

Ось так виглядав театр у давньоримському місті (фото: cam.ac.uk)

Також зазначається, що у сусідніх римських містах археологи знайшли залишки театрів, що височіли над землею, а от театр Interamna Lirenas був повністю похований під поверхнею.

Раніше команда виявила, що Юлій Цезар був покровителем Interamna Lirenas у 46 році до н. е.

Доктор Лаунаро також наголосив, що місто було цінним для римського диктатора, оскільки воно було стратегічно розташоване між річкою та великою дорогою, і було процвітаючим вузлом регіональної міської мережі.

Місто заснували у 312 р. до н. е., але його покинули у 6 ст. н. е., коли німецькі загарбники просунулися вглиб сучасної Італії.