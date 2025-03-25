З нотками детективу та драми: 5 комедійних серіалів, які прикрасять ваш вечір

Якщо хочеться подивитися серіали, який розсмішить і зачепить сюжетом, тоді добірка цих проєктів точно стане в пригоді. Легкі шоу з комедійними моментами, нотками детективу та драми - ідеальний вибір для перегляду.

Афтепаті

Легка детективна комедія розповідає про трагедію на зустрічі випускників: у розкішному маєтку знайдено вбитим знаменитого Ксав'єра. Детектив Денер розпочинає розслідування справи, опитуючи гостей. Проте кожен із них ділиться власною версією історії подій у незвичному стилі. В серіалі поєднуються гумор, інтрига та несподівані сюжетні повороти.

Попандос

Комедійний екшн-серіал про шпигунські пригоди. Ветеран ЦРУ Люк Бруннер мріє вийти на пенсію та відновити стосунки із дружиною. Проте під час останнього завдання він робить неймовірне відкриття: виявляється його дочка Емма також працює агентом. Так, ображені одне на одного батько й донька змушені об'єднати зусилля, аби виплутатися зі шпигунських інтриг.

Грошва

Моллі Новак несподівано розлучається, і тепер вирішує, що робити з набутими 87 мільярдами доларів. Вона включається у роботу свого благодійного фонду та повертається у реальний світ, що, звісно, не обходиться без курйозних моментів.

Поїхали

Історія про ексцентричну сім’ю Джессопів, яка відповідає на буденні виклики життя у свій унікальний спосіб. Разом вони проходять через низку кумедних і часом абсурдних пригод. Так, дізнавшись, що термін дії подарункового сертифіката до парку розваг спливає за день, вони роблять усе можливе, аби встигнути насолодитися поїздкою.

Дівчина-ґік

Гаррієт Меннерс все життя прагнула залишатися в тіні, оскільки вважає, що не вписується у соціальні норми. Вона захоплюється фактами та наукою, що не робить її популярною серед однолітків. Проте її ставлення до життя кардинально змінюється, коли модельний скаут Лондона несподівано помічає її серед натовпу.

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