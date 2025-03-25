С нотками детектива и драмы: 5 комедийных сериалов, которые украсят ваш вечер

Если хочется посмотреть сериалы, который рассмешит и зацепит сюжетом, тогда подборка этих проектов точно пригодится. Легкие шоу с комедийными моментами, нотками детектива и драмы - идеальный выбор для просмотра.

Афтепати

Легкая детективная комедия рассказывает о трагедии на встрече выпускников: в роскошном поместье найден убитым знаменитый Ксавьер. Детектив Денер начинает расследование дела, опрашивая гостей. Однако каждый из них делится собственной версией истории событий в необычном стиле. В сериале сочетаются юмор, интрига и неожиданные сюжетные повороты.

Попандос

Комедийный экшн-сериал о шпионских приключениях. Ветеран ЦРУ Люк Бруннер мечтает выйти на пенсию и восстановить отношения с женой. Однако во время последнего задания он делает невероятное открытие: оказывается его дочь Эмма также работает агентом. Так, обиженные друг на друга отец и дочь вынуждены объединить усилия, чтобы выпутаться из шпионских интриг.

Большие деньги

Молли Новак неожиданно разводится, и теперь решает, что делать с приобретенными 87 миллиардами долларов. Она включается в работу своего благотворительного фонда и возвращается в реальный мир, что, конечно, не обходится без курьезных моментов.

Поехали

История об эксцентричной семье Джессопов, которая отвечает на будничные вызовы жизни своим уникальным способом. Вместе они проходят через череду забавных и порой абсурдных приключений. Так, узнав, что срок действия подарочного сертификата в парк развлечений истекает через день, они делают все возможное, чтобы успеть насладиться поездкой.

Девушка-гик

Гарриет Меннерс всю жизнь стремилась оставаться в тени, поскольку считает, что не вписывается в социальные нормы. Она увлекается фактами и наукой, что не делает ее популярной среди сверстников. Однако ее отношение к жизни кардинально меняется, когда модельный скаут Лондона неожиданно замечает ее среди толпы.

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