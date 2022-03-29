Нотариусы в Украине работают во время войны: что можно оформить и что нельзя
В областях Украины, где не проходят боевые действия, нотариусы работают и помогают украинцам оформить необходимые документы. Однако есть некоторые ограничения из-за закрытых реестров – в целях безопасности.
Как работают нотариусы во время войны и какие документы сейчас оформить нельзя – читайте ниже.
Как рассказала экс-заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, часть нотариусов в нынешних условиях временно прекратили свою работу.
Она рассказала, что в условиях военного положения дела о наследстве заводятся любым нотариусом, независимо от места открытия наследства. То есть – обратиться можно за помощью в нотариальные конторы в любом регионе, где вы сейчас находитесь.
Однако, по оформлению договоров сейчас есть ограничения. Нотариусы не оформляют документы о покупке-продаже, ипотеке и дарения имущества.
"Из соображений безопасности и защиты права владения Государственный реестр недвижимости был заблокирован Минюстом с первого дня войны. До восстановления полноценной работы реестров, необходимых для заверения указанных договоров, действует запрет на совершение таких действий", - подчеркнула Онищук.
Также она рассказала, как можно сейчас найти нотариуса в любой точке Украины. Нотариальная палата создала реестр нотариусов, которые работают в условиях войны. Полный список – вот тут.
Поиск можно делать по ключевым словам, по фамилии нотариуса или по местонахождению (город, населенный пункт).
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