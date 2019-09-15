Ностальгирует за "совком": экс-"регионал" Царев развлекается в Крыму

Одиозный регионал "засветился" в оккупированном Крыму с российскими актерами
Олег Царев - скандальный экс-нардеп от "Партии регионов" развлекается с оккупантами в Крыму. На этот раз одиозный бывший политик "засветился" на кинофоруме под названием "Вместе", который проходит в Ялте. Его фото опубликовал на своей Facebook-странице Алексей Голобуцкий. Снимок взят из аккаунта Twitter самого Царева.
"Свежие фоточки: Царев в Ялте, на форуме "Вместе". Странная компания. Они там спиваются "вместе", старательно ностальгируя по совку?" - написал автор поста.
Скриншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)
Под постом Голобуцкого пользователи сети отреагировали на фото скандального депутата, который сейчас находится в оккупированном Крыму. Они иронизируют над тем, смог ли запомнить Царев хотя бы один фильм.
Как мы ранее писали, народный депутат Верховной Рады IX созыва и бывший "регионал" засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания парламентариев.
Также собщалось, что народный депутат от "Слуги народа" и главный антикоррупционер Рады удивила декларацией.