Ностальгує за "совком": екс-"регіонал" Царьов розважається в Криму

Олег Царьов - скандальний екс-нардеп від "Партії регіонів" розважається з окупантами в Криму. На цей раз одіозний колишній політик "засвітився" на кінофорумі під назвою "Вместе", який проходить в Ялті. Його фото опублікував на своїй Facebook-сторінці Олексій Голобуцький. Знімок взято з облікового запису Twitter самого Царьова.

"Свіжі фото: Царьов в Ялті, на форумі "Вместе". Дивна компанія. Вони там спиваються "разом", старанно ностальгуючи по совку?" - написав автор посту.

Скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Під постом Голобуцького користувачі мережі відреагували на фото скандального депутата, який зараз знаходиться в окупованому Криму. Вони іронізують над тим, чи зміг запам'ятати Царьов хоча б один фільм.

А от цікаво, хоч один фільм Олежику запам'ятався...?

Шахрай зі злодіями.

Гидота.

Ну, Циплакова давно вже в секті якийсь, і мозок розсмоктався природним шляхом (якщо, звичайно він був), Михайлова запрошують грати ролі лише якихось ФСБ-шних генералів, де навіть Зеленський зміг би зіграти...Але от питання! Чи знають ці два опудала, хто такий Царьов?

Селфі з мавпочкою на набережній Ялти! Царьов! Зовсім грошей немає?

Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Як ми раніше писали, народний депутат Верховної Ради IX скликання і колишній "регіонал" засвітив дорогий наручний годинник під час чергового засідання парламентаріїв.

Також повідомлялось, що народний депутат від "Слуги народу" і головний антикорупціонер Ради здивувала декларацією.