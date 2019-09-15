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Ностальгирует за "совком": экс-"регионал" Царев развлекается в Крыму

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 11:48
Ностальгирует за "совком": экс-"регионал" Царев развлекается в Крыму
Фото: Олег Царев (Скриншот с YouTube)

Одиозный регионал "засветился" в оккупированном Крыму с российскими актерами

Олег Царев - скандальный экс-нардеп от "Партии регионов" развлекается с оккупантами в Крыму. На этот раз одиозный бывший политик "засветился" на кинофоруме под названием "Вместе", который проходит в Ялте. Его фото опубликовал на своей Facebook-странице Алексей Голобуцкий. Снимок взят из аккаунта Twitter самого Царева.

"Свежие фоточки: Царев в Ялте, на форуме "Вместе". Странная компания. Они там спиваются "вместе", старательно ностальгируя по совку?" - написал автор поста.

Ностальгирует за &quot;совком&quot;: экс-&quot;регионал&quot; Царев развлекается в Крыму

Скриншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Под постом Голобуцкого пользователи сети отреагировали на фото скандального депутата, который сейчас находится в оккупированном Крыму. Они иронизируют над тем, смог ли запомнить Царев хотя бы один фильм.

  • А вот интересно,хоть один фильм олежке запомнился...?
  • Жулье с ворьем.
  • Гадость.
  • Ну, Цыплакова давно уже в секте какой-то, и мозг рассосался естественным путем (если был, конечно), Михайлова приглашают играть роли только каких-то ФСБ-шных генералов, где даже Зеленский смог бы сыграть...Но вот вопрос! Знают ли эти два чучела, кто такой Царев?
  • Селфи с обезьянкой на набережной Ялты! Царев! Совсем денег нет?

Ностальгирует за &quot;совком&quot;: экс-&quot;регионал&quot; Царев развлекается в КрымуСкриншот комментариев (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Как мы ранее писали, народный депутат Верховной Рады IX созыва и бывший "регионал" засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания парламентариев.

Также собщалось, что народный депутат от "Слуги народа" и главный антикоррупционер Рады удивила декларацией.

Теперь всех отговариваю: Царев жалуется, что оккупанты в Крыму его "кинули" "Вышел из штопора": одиозный регионал опозорился выступлением на росТВ
Новости Украины Олег Царев
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