Ностальгує за "совком": екс-"регіонал" Царьов розважається в Криму

Одіозний регіонал "засвітився" в окупованому Криму з російськими акторами
Олег Царьов - скандальний екс-нардеп від "Партії регіонів" розважається з окупантами в Криму. На цей раз одіозний колишній політик "засвітився" на кінофорумі під назвою "Вместе", який проходить в Ялті. Його фото опублікував на своїй Facebook-сторінці Олексій Голобуцький. Знімок взято з облікового запису Twitter самого Царьова.
"Свіжі фото: Царьов в Ялті, на форумі "Вместе". Дивна компанія. Вони там спиваються "разом", старанно ностальгуючи по совку?" - написав автор посту.
Скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)
Під постом Голобуцького користувачі мережі відреагували на фото скандального депутата, який зараз знаходиться в окупованому Криму. Вони іронізують над тим, чи зміг запам'ятати Царьов хоча б один фільм.
Скріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)
Як ми раніше писали, народний депутат Верховної Ради IX скликання і колишній "регіонал" засвітив дорогий наручний годинник під час чергового засідання парламентаріїв.
Також повідомлялось, що народний депутат від "Слуги народу" і головний антикорупціонер Ради здивувала декларацією.