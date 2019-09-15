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Ностальгує за "совком": екс-"регіонал" Царьов розважається в Криму

STYLERЖиття    15.09.2019 - 11:48
Ностальгує за "совком": екс-"регіонал" Царьов розважається в Криму
Фото: Олег Царьов (Скріншот з YouTube)

Одіозний регіонал "засвітився" в окупованому Криму з російськими акторами

Олег Царьов - скандальний екс-нардеп від "Партії регіонів" розважається з окупантами в Криму. На цей раз одіозний колишній політик "засвітився" на кінофорумі під назвою "Вместе", який проходить в Ялті. Його фото опублікував на своїй Facebook-сторінці Олексій Голобуцький. Знімок взято з облікового запису Twitter самого Царьова.

"Свіжі фото: Царьов в Ялті, на форумі "Вместе". Дивна компанія. Вони там спиваються "разом", старанно ностальгуючи по совку?" - написав автор посту.

Ностальгує за &quot;совком&quot;: екс-&quot;регіонал&quot; Царьов розважається в Криму

Скріншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Під постом Голобуцького користувачі мережі відреагували на фото скандального депутата, який зараз знаходиться в окупованому Криму. Вони іронізують над тим, чи зміг запам'ятати Царьов хоча б один фільм.

  • А от цікаво, хоч один фільм Олежику запам'ятався...?
  • Шахрай зі злодіями.
  • Гидота.
  • Ну, Циплакова давно вже в секті якийсь, і мозок розсмоктався природним шляхом (якщо, звичайно він був), Михайлова запрошують грати ролі лише якихось ФСБ-шних генералів, де навіть Зеленський зміг би зіграти...Але от питання! Чи знають ці два опудала, хто такий Царьов?
  • Селфі з мавпочкою на набережній Ялти! Царьов! Зовсім грошей немає?

Ностальгує за &quot;совком&quot;: екс-&quot;регіонал&quot; Царьов розважається в КримуСкріншот коментарів (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Як ми раніше писали, народний депутат Верховної Ради IX скликання і колишній "регіонал" засвітив дорогий наручний годинник під час чергового засідання парламентаріїв.

Також повідомлялось, що народний депутат від "Слуги народу" і головний антикорупціонер Ради здивувала декларацією.

Тепер всіх відмовляю: Царьов жаліється, що окупанти в Криму його "кинули" "Вийшов зі штопора": одіозний регіонал зганьбився виступом на росТБ
Новини України Олег Царьов
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