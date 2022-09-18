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Даже ношеные женские трусы: как "вторая армия" позорилась в Изюме (видео)

Коллаж РБК-Украина: Как оккупанты позорились в Изюме
Автор: Светлана Мащенко

После освобождения Изюма продолжают всплывать свидетельства не только зверств оккупантов, но и их позорного поведения.

Смотрите ниже в материале Styler фото и видео свидетельств бесчинств "второй армии мира".

Местная жительница эмоционально рассказывает: оккупанты не брезговали ничем: даже ношеное белье для них было трофеями.

"Крали все. Вот что говорили о них - унитазы - это чистая правда. Не только унитазы и машинки… Они воровали даже ношеные трусы и лифчики женские. Все забирали: чашки, кружки, ложки, дорожки, ковры снимали, трусы", - рассказала женщина.

Когда оккупанты убежали из своей "базы", все награбленное они взять не смогли. Там оставались холодильники, стулья, посуда, женская, детская обувь.

А вот так оккупанты жили. В грязи, в мусоре... Короче говоря, "как дома".

Фото: t.me/kharkivlife

Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области .

Раньше мы показывали ужасное видео разрушений, нанесенных оккупантами в городе.

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