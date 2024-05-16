Номери квартир, які притягують щастя і багатство

Як зрозуміти, що номер квартири принесе щастя

Вважається, що цифри можуть нести у собі так звану енергетику. І тому спробуйте перевірити, чи вдалий номер вашої квартири.

Це робиться просто. Якщо номер квартири від 1 до 9 - шукайте тлумачення нижче. Якщо ж номер двозначний та більше, його потрібно спростити. Складіть всі цифри, аби отримати лише одну.

Наприклад, якщо ви живете у квартирі з номером 45 - вам потрібно до 4 додати 5, отримуємо цифру 9.

Що значать номери: