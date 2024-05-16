Номери квартир, які притягують щастя і багатство
Який номер квартири принесе щастя (ілюстрація: freepik.com)
Існує думка про те, що певні номери квартир та будинків нібито здатні притягувати щастя та багатство. І ті, хто вірить у такі прикмети, завжди намагається обрати житло з найбільш "вдалою" адресою.
Які номери квартир притягують гроші, а які - нещастя, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: "Pro гроші", "UAпортал".
Як зрозуміти, що номер квартири принесе щастя
Вважається, що цифри можуть нести у собі так звану енергетику. І тому спробуйте перевірити, чи вдалий номер вашої квартири.
Це робиться просто. Якщо номер квартири від 1 до 9 - шукайте тлумачення нижче. Якщо ж номер двозначний та більше, його потрібно спростити. Складіть всі цифри, аби отримати лише одну.
Наприклад, якщо ви живете у квартирі з номером 45 - вам потрібно до 4 додати 5, отримуємо цифру 9.
Що значать номери:
- 1 - в такій квартирі можуть жити мрійники та щасливчики, вони здатні реалізовувати свої бажання, але слабкі люди можуть страждати від шкідливих звичок
- 2 - цей номер приносить кохання, особливо молодим парам. Також така квартира - чудове місце для створення сім'ї, у ній виростуть щасливі діти
- 3 - мешканці житла з таким номером можуть витрачати занадто багато грошей та сидіти у боргах. Втім, у ній пощастить творчим людям, які вміють досягти бажаного
- 4 - в такій квартирі буде мир та спокій, вона не принесе величезного багатства, але щастя там точно буде
- 5 - цей номер приносить багато радості й позитиву, він дуже сильний та потужний, його енергетика дає людям багато сил, але іноді "просідають" стосунки
- 6 - квартиру з цим номером можна назвати житлом багатіїв, адже її мешканці нерідко отримують шанс на мільйон
- 7 - цей номер приносить спокій та романтику, сьома квартира підійде тим, хто втомився від метушні та зайвого галасу
- 8 - а ця цифра може налякати тих, хто вірить у прикмети, восьма квартира може принести скандали, бідність та нещастя
- 9 - ще один номер багатіїв, адже оселя з таким номером може подарувати чимало можливостей та шансів зірвати куш.