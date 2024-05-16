Номера квартир которые притягивают счастье и богатство

Как понять, что номер квартиры принесет счастье

Считается, что цифры могут нести на себе так называемую энергетику. И поэтому попробуйте проверить, удачен ли номер вашей квартиры.

Это делается просто. Если номер квартиры от 1 до 9 – ищите толкование ниже. Если номер двузначный и больше, его нужно упростить. Сложите все цифры, чтобы получить только одну.

Например, если вы живете в квартире с номером 45 - вам нужно к 4 добавить 5, получаем цифру 9.

Что означают номера: