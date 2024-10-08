Nokia 3310 та ще 8 смартфонів, які було круто мати 20 років тому (фото)

Nokia 3310

Nokia 3310 виділяється як один з мобільних телефонів, що найбільше продається, з усіх часів. Їх було продано понад 126 мільйонів одиниць у всьому світі. Відомий своєю неруйнівною конструкцією та винятковим часом автономної роботи - до 260 годин у режимі очікування - 3310 став обов'язковим для молодих користувачів.

Він включав популярну гру Snake II, лицьові панелі, що налаштовуюються, і новаторську функцію SMS в стилі чату, яка проклала шлях до сучасного обміну текстовими повідомленнями.

Його яскраві колірні рішення та міцна конструкція зробили його особливо привабливим для молодої аудиторії, змінивши спосіб взаємодії людей із мобільними технологіями.

Nokia 3310 (фото: eBay)

Motorola Razr V3

Випущений у 2004 році Motorola Razr V3 був революційним завдяки своєму гладкому дизайну розкладачки. Тонкий профіль пристрою та металеве оздоблення зробили його модним, особливо привабливим для молодих фахівців.

Razr став символом розкоші у мобільних телефонах, було продано понад 130 мільйонів одиниць. Він також представив такі функції, як VGA-камера, яка була передовою для свого часу.

Motorola Razr V3 (фото: PhoneArena)

BlackBerry 850

BlackBerry 850, представлений у 1999 році, був одним із перших смартфонів, що пропонують функцію електронної пошти, що зробило його фаворитом серед бізнес-користувачів.

Відомий своєю фізичною клавіатурою, пристрій заклав основу для майбутніх моделей BlackBerry, які стали синонімом мобільної продуктивності на початку 2000-х років. Здатність 850 надсилати електронні листи на мобільні пристрої ознаменувала значний стрибок у галузі комунікацій.

BlackBerry 850 (фото: Ars Technica)

Nokia 6600

Nokia 6600, випущений у 2002 році, став відомий своїми мультимедійними можливостями, включаючи вбудовану камеру та можливість запускати додатки через операційну систему Symbian.

Було продано понад 150 мільйонів одиниць, і він став одним із перших телефонів, які популяризували мобільну фотографію. Його ергономічний дизайн і функції, що налаштовуються, сподобалися широкому колу користувачів.

Nokia 6600 (фото: Wikimedia)

Sony Ericsson K750i

Sony Ericsson K750i, випущений у 2005 році, прославився своєю вражаючою 2-мегапіксельною камерою та чудовою якістю звуку.

Він поєднував у собі функціональність телефону з можливістю цифрової камери, дозволяючи користувачам легко запам'ятовувати та ділитися спогадами. Стильний дизайн та зручний інтерфейс K750i зробили його популярним серед молодих споживачів.

Sony Ericsson K750i (фото: Engadget)

Samsung SGH-D500

Представлений в 2004 році, Samsung SGH-D500 був одним з перших телефонів з розсувним дизайном, що пропонує унікальну естетику і включає солідний набір функцій, включаючи камеру і пам'ять, що розширюється. Його компактний форм-фактор та мультимедійні можливості зробили його улюбленим для багатьох користувачів.

Samsung SGH-D500 (фото: Wikimedia)

Apple iPhone (перше покоління)

Випущений у 2007 році, оригінальний iPhone став проривом, представивши повністю сенсорний інтерфейс та екосистему мобільних додатків.

За перший рік було продано понад 6 мільйонів пристроїв. iPhone встановив новий стандарт для смартфонів та заклав основу для майбутнього мобільних технологій.

Його зручний дизайн та вбудована функціональність iPod зробили революцію у тому, як споживачі взаємодіють зі своїми пристроями.

Apple iPhone (перше покоління) (фото: eBay)

LG Chocolate

Випущений у 2006 році, LG Chocolate був відомий своїм гладким, мінімалістичним дизайном та сенсорним керуванням. Цей стильний телефон став символом статусу, особливо серед підлітків та молодих людей.

Орієнтація Chocolate на музику та мультимедіа зробила його особливо привабливим, поєднуючи функціональність із естетичною престижністю.

LG Chocolate (фото: Wikimedia)

HTC TyTN

HTC TyTN, випущений у 2006 році, поєднував висувну клавіатуру із сенсорним екраном, орієнтованим на бізнес-професіоналів. Він підтримував зв'язок 3G і був одним із перших пристроїв на базі Windows Mobile, що приваблювало технічно підкованих користувачів.

Його надійні функції та корпоративні можливості зміцнили його місце на конкурентному ринку смартфонів того часу.

HTC TyTN (фото: Wikimedia)