Nokia 3310 и еще 8 смартфонов, которые было круто иметь 20 лет назад (фото)

В начале 2000-х мобильные телефоны начали стремительно эволюционировать, и некоторые из них стали настоящими культовыми устройствами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про смартфоны, которые были на пике популярности два десятилетия назад и оставили значимый след в истории мобильной связи.
Nokia 3310 выделяется как один из самых продаваемых мобильных телефонов всех времен. Их было продано более 126 миллионов единиц по всему миру. Известный своей неразрушимой конструкцией и исключительным временем автономной работы - до 260 часов в режиме ожидания - 3310 стал обязательным для молодых пользователей.
Он включал в себя популярную игру Snake II, настраиваемые лицевые панели и новаторскую функцию SMS в стиле чата, которая проложила путь к современному обмену текстовыми сообщениями.
Его яркие цветовые решения и прочная конструкция сделали его особенно привлекательным для молодой аудитории, изменив способ взаимодействия людей с мобильными технологиями.
Nokia 3310 (фото: eBay)
Выпущенный в 2004 году, Motorola Razr V3 был революционным благодаря своему гладкому дизайну раскладушки. Тонкий профиль устройства и металлическая отделка сделали его модным, особенно привлекательным для молодых специалистов.
Razr стал символом роскоши в мобильных телефонах, было продано более 130 миллионов единиц. Он также представил такие функции, как VGA-камера, которая была передовой для своего времени.
Motorola Razr V3 (фото: PhoneArena)
BlackBerry 850, представленный в 1999 году, был одним из первых смартфонов, предлагающих функцию электронной почты, что сделало его фаворитом среди бизнес-пользователей.
Известное своей физической клавиатурой, устройство заложило основу для будущих моделей BlackBerry, которые стали синонимом мобильной производительности в начале 2000-х годов. Способность 850 отправлять электронные письма на мобильные устройства ознаменовала значительный скачок в области коммуникаций.
BlackBerry 850 (фото: Ars Technica)
Nokia 6600, выпущенный в 2002 году, стал известен своими мультимедийными возможностями, включая встроенную камеру и возможность запускать приложения через операционную систему Symbian.
Было продано более 150 миллионов единиц, и он стал одним из первых телефонов, популяризировавших мобильную фотографию. Его эргономичный дизайн и настраиваемые функции понравились широкому кругу пользователей.
Nokia 6600 (фото: Wikimedia)
Sony Ericsson K750i, выпущенный в 2005 году, прославился своей впечатляющей 2-мегапиксельной камерой и превосходным качеством звука.
Он сочетал в себе функциональность телефона с возможностью цифровой камеры, позволяя пользователям легко запечатлевать и делиться воспоминаниями. Стильный дизайн и удобный интерфейс K750i сделали его популярным среди молодых потребителей.
Sony Ericsson K750i (фото: Engadget)
Представленный в 2004 году, Samsung SGH-D500 был одним из первых телефонов с раздвижным дизайном, предлагающим уникальную эстетику и включающим в себя солидный набор функций, включая камеру и расширяемую память. Его компактный форм-фактор и мультимедийные возможности сделали его любимым для многих пользователей.
Samsung SGH-D500 (фото: Wikimedia)
Выпущенный в 2007 году, оригинальный iPhone стал прорывом, представив полностью сенсорный интерфейс и экосистему мобильных приложений.
За первый год было продано более 6 миллионов устройств. iPhone установил новый стандарт для смартфонов и заложил основу для будущего мобильных технологий.
Его удобный дизайн и встроенная функциональность iPod произвели революцию в том, как потребители взаимодействуют со своими устройствами.
Apple iPhone (первое поколение) (фото: eBay)
Выпущенный в 2006 году, LG Chocolate был известен своим гладким, минималистичным дизайном и сенсорным управлением. Этот стильный телефон стал символом статуса, особенно среди подростков и молодых людей.
Ориентация Chocolate на музыку и мультимедиа сделала его особенно привлекательным, сочетая функциональность с эстетической престижностью.
LG Chocolate (фото: Wikimedia)
HTC TyTN, выпущенный в 2006 году, сочетал выдвижную клавиатуру с сенсорным экраном, ориентированным на бизнес-профессионалов. Он поддерживал связь 3G и был одним из первых устройств на базе Windows Mobile, что привлекало технически подкованных пользователей.
Его надежные функции и корпоративные возможности укрепили его место на конкурентном рынке смартфонов того времени.
HTC TyTN (фото: Wikimedia)
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При подготовке материала использовались следующие источники: Mobile Fun, Know Your Mobile, TechRadar.