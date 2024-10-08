Nokia 3310 и еще 8 смартфонов, которые было круто иметь 20 лет назад (фото)

Nokia 3310

Nokia 3310 выделяется как один из самых продаваемых мобильных телефонов всех времен. Их было продано более 126 миллионов единиц по всему миру. Известный своей неразрушимой конструкцией и исключительным временем автономной работы - до 260 часов в режиме ожидания - 3310 стал обязательным для молодых пользователей.

Он включал в себя популярную игру Snake II, настраиваемые лицевые панели и новаторскую функцию SMS в стиле чата, которая проложила путь к современному обмену текстовыми сообщениями.

Его яркие цветовые решения и прочная конструкция сделали его особенно привлекательным для молодой аудитории, изменив способ взаимодействия людей с мобильными технологиями.

Nokia 3310 (фото: eBay)

Motorola Razr V3

Выпущенный в 2004 году, Motorola Razr V3 был революционным благодаря своему гладкому дизайну раскладушки. Тонкий профиль устройства и металлическая отделка сделали его модным, особенно привлекательным для молодых специалистов.

Razr стал символом роскоши в мобильных телефонах, было продано более 130 миллионов единиц. Он также представил такие функции, как VGA-камера, которая была передовой для своего времени.

Motorola Razr V3 (фото: PhoneArena)

BlackBerry 850

BlackBerry 850, представленный в 1999 году, был одним из первых смартфонов, предлагающих функцию электронной почты, что сделало его фаворитом среди бизнес-пользователей.

Известное своей физической клавиатурой, устройство заложило основу для будущих моделей BlackBerry, которые стали синонимом мобильной производительности в начале 2000-х годов. Способность 850 отправлять электронные письма на мобильные устройства ознаменовала значительный скачок в области коммуникаций.

BlackBerry 850 (фото: Ars Technica)

Nokia 6600

Nokia 6600, выпущенный в 2002 году, стал известен своими мультимедийными возможностями, включая встроенную камеру и возможность запускать приложения через операционную систему Symbian.

Было продано более 150 миллионов единиц, и он стал одним из первых телефонов, популяризировавших мобильную фотографию. Его эргономичный дизайн и настраиваемые функции понравились широкому кругу пользователей.

Nokia 6600 (фото: Wikimedia)

Sony Ericsson K750i

Sony Ericsson K750i, выпущенный в 2005 году, прославился своей впечатляющей 2-мегапиксельной камерой и превосходным качеством звука.

Он сочетал в себе функциональность телефона с возможностью цифровой камеры, позволяя пользователям легко запечатлевать и делиться воспоминаниями. Стильный дизайн и удобный интерфейс K750i сделали его популярным среди молодых потребителей.

Sony Ericsson K750i (фото: Engadget)

Samsung SGH-D500

Представленный в 2004 году, Samsung SGH-D500 был одним из первых телефонов с раздвижным дизайном, предлагающим уникальную эстетику и включающим в себя солидный набор функций, включая камеру и расширяемую память. Его компактный форм-фактор и мультимедийные возможности сделали его любимым для многих пользователей.

Samsung SGH-D500 (фото: Wikimedia)

Apple iPhone (первое поколение)

Выпущенный в 2007 году, оригинальный iPhone стал прорывом, представив полностью сенсорный интерфейс и экосистему мобильных приложений.

За первый год было продано более 6 миллионов устройств. iPhone установил новый стандарт для смартфонов и заложил основу для будущего мобильных технологий.

Его удобный дизайн и встроенная функциональность iPod произвели революцию в том, как потребители взаимодействуют со своими устройствами.

Apple iPhone (первое поколение) (фото: eBay)

LG Chocolate

Выпущенный в 2006 году, LG Chocolate был известен своим гладким, минималистичным дизайном и сенсорным управлением. Этот стильный телефон стал символом статуса, особенно среди подростков и молодых людей.

Ориентация Chocolate на музыку и мультимедиа сделала его особенно привлекательным, сочетая функциональность с эстетической престижностью.

LG Chocolate (фото: Wikimedia)

HTC TyTN

HTC TyTN, выпущенный в 2006 году, сочетал выдвижную клавиатуру с сенсорным экраном, ориентированным на бизнес-профессионалов. Он поддерживал связь 3G и был одним из первых устройств на базе Windows Mobile, что привлекало технически подкованных пользователей.

Его надежные функции и корпоративные возможности укрепили его место на конкурентном рынке смартфонов того времени.

HTC TyTN (фото: Wikimedia)