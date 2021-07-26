Ночью стало светло как днем: в Норвегии рухнул огромный метеорит (видео)

Как сообщает ВВС, метеорит было видно около пяти секунд после того как он осветил ночное небо в 01:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Объект двигался со скоростью 16,3 км/с.

Очевидцы могли наблюдать его падение над районами южной Скандинавии. Предполагается, что объект упал в 60 километрах на запад от Осло (в лесистой местности под названием Финнемарка).

Вспышка от сгорания метеорита в атмосфере была настолько сильной, что окрестности на несколько секунд озарились почти дневным светом.

Видео: В Норвегии пролетел метеорит

Очевидцы говорят, что падение метеорита сопровождалось не только светом, но и усилением ветра и взрывом.

После падения на линию службы спасения поступило множество звонков от испуганных людей. Но никаких сведений о разрушениях и травмах, к счастью, не поступало.

Его обломки пока не нашли, но к месту предположительного падения направлена группа экспертов.

Видео: Метеорит упал неподалеку от Осло

Для справки

Метеоры, в отличие от метеоритов, до Земли не долетают и сгорают в ее атмосфере. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает не Землю, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".