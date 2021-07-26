Вночі стало світло як вдень: у Норвегії впав величезний метеорит (відео)

Як повідомляє ВВС, метеорит було видно близько п'яти секунд після того як він висвітлив нічне небо о 01:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом). Об'єкт рухався зі швидкістю 16,3 км/с.

Очевидці могли спостерігати його падіння над районами Південної Скандинавії. Передбачається, що об'єкт впав в 60 кілометрах на захід від Осло (в лісистій місцевості під назвою Фіннемарка).

Спалах від згоряння метеорита в атмосфері був настільки сильним, що околиці на кілька секунд осяялися майже денним світлом.

Відео: у Норвегії пролетів метеорит

Очевидці кажуть, що падіння метеорита супроводжувалося не тільки світлом, але і посиленням вітру і вибухом.

Після падіння на лінію служби порятунку надійшло безліч дзвінків від переляканих людей. Але ніяких відомостей про руйнування і травми, на щастя, не надходило.

Його уламки поки не знайшли, але до місця можливого падіння спрямована група експертів.

Відео: Метеорит впав неподалік від Осло

Для довідки

Метеори, на відміну від метеоритів, до землі не долітають і згорають в її атмосфері. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає не Землю, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".