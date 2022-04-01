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"Ночуем в свалке, нас бросили": вот как выглядит "грозная армия ДНР"

Фото: "армия ДНР" (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Представители "армии ДНР" сами начала жаловаться на невыносимые условия, в которых они находятся с 25 февраля.

Смотрите ниже на Styler на видео, как выглядит "грозное войско", которое вместе с российскими "освободителями" ищет в Украине "нацистов".

Так, жители оккупированных территорий "ОРДЛО" показали, как россияне содержат "армию". Они находятся в нечеловеческих условиях на первой линии, где расчищают дорогу российским военным.

"Обратите внимание, это армия ДНР, которую просто взяли и бросили. Мы ночуем в свалке. Которую кидают на блокпосты. Российская армия сама в шоке", - говорит сам же член этой "армии".

На кадрах видно "военных" в полусознательном состоянии, которые греются у бочки с горящим мусором, спят в грязи, укутавшись в тряпки.

Согласно автору видео, в таких условиях они находятся с 25 февраля.

Ранее мы писали, как жили оккупанты в захваченном Тростянце.

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