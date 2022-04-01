RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ночуємо в звалищі, нас кинули": ось як виглядає "грізна армія ДНР"

Фото: "армія ДНР" (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Представники "армії ДНР" самі почала скаржитися на нестерпні умови, в яких вони перебувають з 25 лютого.

Дивіться нижче на Styler на відео, як виглядає "грізне військо", яке разом з російськими "освободітєлями" шукає в Україні "нацистів".

Так, жителі окупованих територій "ОРДЛО" показали, як росіяни утримують "армію". Вони знаходяться в нелюдських умовах на першій лінії, де розчищають дорогу російським військовим.

"Зверніть увагу, це армія ДНР, яку просто взяли і кинули. Ми ночуємо в звалищі. Яку кидають на блокпости. Російська армія сама в шоці", - говорить сам же член цієї "армії".

На кадрах видно напівпритомних "військових", які гріються біля бочки з палаючим сміттям, сплять у багнюці, загорнувшись у ганчірки.

За словами автора відео, в таких умовах вони знаходяться з 25 лютого.

Раніше ми писали, як жили окупанти в захопленому Тростянці.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРВійна Росії проти України