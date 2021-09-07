Ночи будут очень холодные: в каких областях сегодня начнет теплеть

На востоке страны осадки не прогнозируются, днем будет сухо и солнечно. Ночью в регионе ожидается от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +15 +18 градусов.

В южных областях без осадков, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в регионе будет теплее, от +7 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +18 до +21 градуса. В Крыму сухо и солнечно, ночью +8 +10 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

На севере страны будет еще прохладно, но сухо. Ночью от +3 до +5 градусов, днем всего +14 +16 градусов.

В западных областях без осадков, сухо и небольшой ветер. Ночи еще будут холодные, от +3 до +5 градусов, а днем немного потеплеет, до +16 +19 градусов. Местами ожидается до +20 +21 градуса.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночная температура составит от +3 до +5 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 7 сентября

Погода в Киеве

В Киеве 7 сентября осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночью в столице от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17 +19 градусов.

Как показывают карты, температура воздуха в Киеве начнет увеличиваться со среды, 8 сентября. Ночью постепенно начнет прогреваться до +10 градусов, а к выходным – до +15 градусов. Дневная температура повысится до +22 +23 градусов и продержится такое тепло до середины сентября.

Карта погоды в Киеве на две недели