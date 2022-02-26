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"Ночь будет тяжелой, они пошли на штурм": Зеленский обратился к украинцам

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 00:25
"Ночь будет тяжелой, они пошли на штурм": Зеленский обратился к украинцам Фото: Владимир Зеленский предупредил о тяжелой ночи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Президент Владимир Зеленский на второй день вторжения России в Украину обратился к гражданам и предупредил их о тяжелой ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

"Сегодня был трудный, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах", - начал свою речь президент.

Зеленский предупредил украинцев о том, что им предстоит тяжелая ночь, но мы должны выстоять.

"Ночь будет тяжелее, чем день. Ночью пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять, - президент Зеленский.

Закрывайте метки и знаки, сжигайте вражескую технику, заявил президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский не отказывался от мирных переговоров о прекращении вторжения России в Украину.

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Владимир Зеленский
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