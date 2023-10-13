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7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Українські зірки, які не люблять носити бюстгальтер (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

13 жовтня відзначається No Bra Day, або День без бюстгальтера. У цю дату мільйони жінок з різних країн світу навмисно відмовляються від бюстгальтера, щоб привернути увагу громадськості до проблеми розповсюдження раку грудей.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список українських красунь, які не соромляться демонструвати відсутність цього предмету дамського гардеробу.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Даші Квіткової, Анни Кошмал, Лесі Нікітюк, Аліни Гросу, Анастасії Приходько, Анни Саліванчук, Ксенії Мішиної.

Зірки, які часто відмовляються від бюстгальтера

Даша Квіткова

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Анна Кошмал

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аліна Гросу

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нещодавно Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм.

Також ми розповідали, що Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло пройшлася по Хрещатику.

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Леся НікітюкКсения МишинаАнна Саливанчукзвезды шоу-бизнеса