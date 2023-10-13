7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

13 жовтня відзначається No Bra Day, або День без бюстгальтера. У цю дату мільйони жінок з різних країн світу навмисно відмовляються від бюстгальтера, щоб привернути увагу громадськості до проблеми розповсюдження раку грудей.
РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список українських красунь, які не соромляться демонструвати відсутність цього предмету дамського гардеробу.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Даші Квіткової, Анни Кошмал, Лесі Нікітюк, Аліни Гросу, Анастасії Приходько, Анни Саліванчук, Ксенії Мішиної.
Даша Квіткова
Анна Кошмал
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Аліна Гросу
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Анна Саліванчук
Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Нещодавно Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм.
Також ми розповідали, що Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло пройшлася по Хрещатику.