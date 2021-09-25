ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В НМУ им. Богомольца отреагировали на скандал с "обязательной вакцинацией"

Новина українською →
Киев, Суббота 25 сентября 2021 16:32
В НМУ им. Богомольца отреагировали на скандал с "обязательной вакцинацией" Коллаж РБК-Украина: скандал с "обязательной вакцинацией" в НМУ им. Богомольца получил продолжение
Автор: Владимир Костырин

В НМУ им. Богомольца отреагировали на скандал с якобы вышедшем приказом об обязательной вакцинацией для студентов, чтобы учащиеся имели возможность посещать практические занятия, а в противном случае тем грозит отчисление. В медицинском университете назвали такую информацию неправдивой, и разъяснили детали.

Расставил точки над "і" в вопросе процесса обучения в вузе во время эпидемии коронавируса ректор этого университета, доктор медицинских наук, профессор Юрий Кучин в своем Facebook.

Он отметил, что Минздрав Украины установил COVID-ные ограничения по обучению, и Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца "должен выполнять приказ".

"Речь об исключения студентов без вакцинации из НМУ не идет и не будет идти. Для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно онлайн обучение, как и в прошлом году", - подчеркнул ректор.

Кучин обратил внимание, что студенты, которые действительно хотят учиться, работают вместе с "ковидными" бригадами и в стационарах у пациентов с коронавирусной болезнью. Соответственно такие будущие медики "не должны ни себя, ни других подвергать опасности".

Ректор объяснил также ситуацию с проживанием не вакцинированных учащихся в общежитиях, и заявил, что подобные правила принимают сами студсоветы.

"Об обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях - это решение студенческого совета, который самостоятельно решает - готовы ли они рисковать своим здоровьем, проживая вместе с не вакцинированными студентами", - рассказал Кучин.

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону карантина, и учебные заведения, где менее 80% вакцинированных, переходят на дистанционное обучение. При этом посещение детсадов, начальных школ и специальных учреждений среднего образования не будет зависеть от уровня эпидемической опасности в том или ином регионе - там обучение решили продолжать в обычном формате.

Читайте РБК-Украина в Google News
НМУ им. Богомольца Вакцинация
LITE
Праздник 25 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день, главные приметы
Праздник 25 сентября: что категорически нельзя делать в этот особенный день, главные приметы